Un jeune anglais enlevé par sa mère suspecté d'être au Maroc

ENLÈVEMENT - Une nouvelle "affaire Maddie" en perspective? Depuis quelques jours, la presse anglaise se fait l'écho d'une affaire d'enlèvement d'enfant. Alex Batty, 12 ans, a été enlevé cet été par sa mère et son grand-père, alors que ce dernier séjournait avec eux en Espagne, rapporte la BBC.

Le jeune garçon, dont la grand-mère, Susan Caruana, est la gardienne légale, aurait, selon elle été amené au Maroc par sa mère Mélanie Batty, et son grand-père, David Batty, pour vivre au sein d'une "communauté". Selon Susan Caruana, son ex-mari et sa fille y auraient amené le jeune garçon pour y vivre un "mode de vie alternatif".

En effet la grand-mère du garçon, cité par la BBC affirme qu'il avait déjà été amené par sa mère au sein d'une de ces communautés en 2014.

La mère et le grand-père recherchés

Le père et la fille sont désormais recherchés par les autorités britannique, rapporte The Telegraph. Les recherches suspectent le trio d'être arrivé au Maroc par le biais de l'enclave de Melilla, même si la police espagnole et anglaise dit avoir perdu leurs traces.

La police anglaise qui, même si elle considère que le jeune garçon n'est pas en danger, s'inquiète de la santé et de l'évolution du jeune garçon au sein de cette communauté. "Il se peut qu'Alex ne soit pas dans une situation recommandable pour un enfant de son âge. Il se peut qu'il vive dans une communauté ou dorme par terre", rapporte The Telegraph. "Il est possible aussi qu'Alex ne reçoive pas de soins médicaux, comme des check-up basiques chez un généraliste, des vaccins ou soins dentaires". Les autorités et la grand-mère du garçon craignent également que ce dernier ne soit pas scolarisé.

Le Maroc se retrouve ainsi une nouvelle fois au coeur d'un récit lié à un enlèvement d'un enfant britannique. Depuis plusieurs années, les tabloïds britanniques relaient les théories sur la présence soupçonnée, mais jamais avérées, au royaume de Maddie McCann, petite britannique enlevée en 2007 alors qu'elle était en vacance au Portugal avec sa famille. Depuis, rumeurs et suppositions continuent de courir sur la mystérieuse disparition.