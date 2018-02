Ces deux talents tunisiens qui ont bouleversé les coachs de The Voice Arab (VIDÉOS)

Alors que l'émission "The Voice Arab" vient à peine de débuter, au moins deux Tunisiens seront assuré de faire partie des battles. En effet, à l'issu du premier prime de la saison de la version arabe de l'émission The Voice, Mohamed Ali Kamoun et Eya Daghnouj ont séduit le jury.

"Ain't nobody" de Felix Jaehn, c'est la chanson que Mohamed Ali Kamoun a choisi pour les auditions à l'aveugle de The Voice Arab, sur MBC. Une interprétation qui a enchanté les quatre coachs, mais surtout la chanteuse libanaise Elissa, que le jeune talent tunisien a choisi comme coach pour la suite de l'aventure.

"Qu'il est mignon!", s'est exclamée la chanteuse à maintes reprises, à un point qu'on trouve sur la page Facebook de l'émission en question une vidéo-montage de toutes ses tentatives pour le convaincre de rejoindre son équipe.

Un deuxième talent tunisien à l'émission The Voice Arab a aussi bouleversé les coachs par l'interprétation d' "El Ouyoun Essoud" de Warda. Il s'agit d'Eya Daghnouj, originaire du Kef, elle a déjà chanté sur des plateaux télé, à l'instar de l'émission "Wahachtouna" ("vous nous manquez") sur la chaine nationale "El Watania 1".

Les quatre membres du jury se retournent et elle finit par rejoindre l'équipe du chanteur libanais Assi Al Hallani.

