Sortez votre plus beau jogging à pression, il fait son grand retour

MODE - Vous gardez un souvenir amer de cette photo de classe où, parce qu'elle tombait le même jour que votre cours de sport, l'on vous aperçoit en jogging? Reprenez-vous, les temps ont changé. Comme en témoigne la dernière campagne de la marque Adidas, où figure Kendall Jenner, le pantalon de survêtement n'est plus persona non grata.

"J'ai toujours aimé le jogging, explique la styliste Daniëlle Cathari, à l'occasion de la Fashion Week de New York, qui a débuté ce jeudi 8 février. J'adore l'esthétique Adidas et je voulais l'utiliser." À seulement 23 ans, la jeune néerlandaise, inconnue du grand public, a été choisie par la marque de sport allemande pour imaginer sa nouvelle collection.

Les formes du pantalon de survêtement ont été réinventées et réinterprétées, "dans des proportions exagérées", comme le souligne l'AFP. Des matériaux novateurs et de nouvelles techniques conceptuelles ont été utilisés. Résultat: des pantalons amples, des vestes près du corps et des empiècements aux couleurs de la marque.

Muse de cette nouvelle collection, la jeune top modèle et soeur de Kim Kardashian, Kendall Jenner, arbore, dans la photo ci-dessus, l'une des nouvelles pièces dans les rues de New York, dans un format taille haute, qui rompt avec le modèle classique. "Les coupes sont plus contemporaines, observe Raffaella Barbey, directrice du design Originals femme chez Adidas. C'est une nouvelle manière de concevoir le jogging."

L'exemple de cette collection capsule originale n'est pas un cas isolé. Depuis quelques mois, plusieurs marques de sport emblématiques des années 90 ont fait leur apparition dans les pages des magazines de mode, dans la rue et dans la vie de tous les jours, comme le montre cette photo de Gigi Hadid, partagée sur Instagram, au mois de janvier 2017.

Les pantalons de survêtements, parfois même boutons à pression, Kappa, Fila et Champion sont les principaux concernés. Des gens se mettent à les porter en dehors des entraînements de sport, parfois même avec une paire de grosses chaussures montantes, comme des Dr. Martens, par exemple.

"On les voit aussi accompagnés en parallèle d'une écharpe ou d'un maillot de foot", explique Paula Aguilar Alhambra, du bureau de style Promostyl. Contactée par Le HuffPost, la styliste confirme la tendance.

Dans la rue et sur les podiums. Influencées par les années 90 et le streetwear, les marques de luxe se sont, elles aussi, approprié le concept. "Certaines d'entre elles conservent l'identité très sportive du pantalon de survêtement", explique l'experte. En témoignent, les dernières collections printemps-été 2018 des enseignes Fyodor Golan, GCDS et Baja East.

Les coupes sont proches de l'authentique survêtement, amples et très masculines. Peu d'accessoires, si ce n'est aucun, et des chaussures généralement unisexes. À l'occasion de la Fashion Week de New York, au mois de septembre 2017, la marque Baja East avait fait défilé ses mannequins dans des tons tout à fait monochromes.

À l'inverse, d'autres marques jouent la carte de l'originalité et transgressent les codes du jogging. Comme la dernière collection Adidas, elles apportent quelques touches de féminité au look sportif. Parmi elles, les enseignes Area et Peter Pilotto ont proposé des pantalons colorés, respectivement à New York et à Londres, au mois de septembre 2017. Plutôt flashy pour la première, avec des notes de pastel pour la deuxième.

Dans sa dernière collection, au mois de janvier 2018, Stella McCartney a agrémenté ses survêtements d'un peu de dentelle. Cette matière légère apporte une touche délicate et raffinée à la tenue.

Alors, comment arborer ce nouvel objet de mode? "Pas forcément comme dans les défilés", estime Paula Aguilar Alhambra. La styliste explique qu'au quotidien, il vaut mieux en trouver un modèle plus près de la taille et du corps.

L'experte raconte qu'un pantalon de survêtement noir, comme ceux de la marque Champion en collaboration avec l'enseigne parisienne Vêtements de Demna Gvasalia, également directeur artistique de Balenciaga, convient parfaitement avec un petit chemisier blanc. Un t-shirt léger uni peut aussi faire l'affaire.

En guise de chaussures, il est possible de porter une paire de talons, "pour le côté glam et chic", renseigne la consultante en mode. Des chaussures plates, comme celles qu'avaient les mannequins lors du défilé Gucci printemps-été 2018, ou à paillettes peuvent faire leur petit effet.

Même s'il devient un pantalon comme un autre, au même titre qu'un jean, le jogging ne se porte pas dans toutes les situations. Paula Aguilar Alhambra le conseille notamment pour sortir dans la rue ou en soirée. Il est encore trop tôt pour arriver au travail dans son plus beau survêtement.