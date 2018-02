Logistique: L'AMDL annonce la 3e édition de son concours

RÉCOMPENSES - Avis aux entreprises opérant dans le secteur de la logistique: l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) vient de lancer la 3e édition de son concours: "Maroccan Logistics Awards" (MLA 2018). Ouverte aux entreprises et aux professionnels du domaine, la compétition initiée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a pour but de récompenser les pratiques et les solutions novatrices qui "contribuent au développement de l’efficacité et de la durabilité dans le secteur logistique au Maroc", précise l'AMDL.

Lors de cette troisième édition, les MLA 2018 récompenseront le projet logistique de l’année. Il sera attribué au projet qui a apporté une amélioration avérée au niveau des fonctions logistiques de l'entreprise qui l'a mis en place, de sa production, de l'utilisation de ses flux d'information ou de tout maillon de sa supply chain. Le projet "Green Logistics" de l’année, consacrera, quant à lui, un projet s’inscrivant dans l’un des domaines définis dans la Charte marocaine en faveur de la logistique verte adoptée lors de la COP 22.

À noter que ces prix sont ouverts à toute entreprise ou institution de droit marocain, publique ou privée, qui souhaite concourir et que les projets présentés devront déjà être réalisés ou en voie d’implémentation et suffisamment avancés pour pouvoir en évaluer les résultats. Les MLA 2018 récompenseront également le "Professionnel de l’année", un prix ouvert à toute personnalité ayant contribué au travers de ses actions au développement du secteur de la logistique au Maroc et proposée par une association professionnelle.

La réception des candidatures pour la troisième est déjà lancée et les intéressés devront faire parvenir leur dossier à l'adresse mail mla2018@amdl.gov.ma au plus tard le 5 avril prochain.

Les gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie organisée à Marrakech le jeudi 10 mai 2018, en marge de la tenue de la 24e édition du Congrès international de la logistique Eurolog 2018.

Pour rappel, le prix du projet logistique de l’année de la précédente édition des MLA a été remporté par Dolidol, le prix du projet "Green Logistics" de l’année a été décerné à Zenith pharma et le prix du Professionnel de l’année a été octroyé à Hicham Mellakh, membre actif de la Fédération du Transport et de la Logistique (FTL), gérant-associé de la société de transport Transmel et vice-président de la commission logistique à la CGEM.