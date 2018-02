The Voice France: Deux Marocains séduisent le jury

MUSIQUE - Alors que l'actualité de l'édition française de "The Voice" a été largement marquée par "l'affaire Mennel", du côté de TF1, le show continue. Cette semaine, deux jeunes marocains ont séduit le jury composé par Pascal Obispo, Zazia, Mika et Florent Pagny.

Lors de l'émission diffusée ce samedi 10 février, deux d'entre eux sont d'abord tombés sous le charme d'Abdel, Marocain de 19 ans, qui a interprété, tout en octaves, "Kissing you" de la chanteuse britannique Des'Ree:

Une prestation qui a tapé dans l'oeil de Florent Pagny et Mika. Le jeune chanteur finira pour rejoindre l'équipe de l'interprète de "Ma liberté de penser".

Une prestation suivie par celle de Lilya, une jeune rbatia de seulement 17 ans, et étudiante en Terminale S, qui a interprétée au piano "Les feuilles mortes" d'Yves Montand, en français et en anglais, avec une petite intonation orientale à la fin, qui n'a pas échappé au jury:

Si Zazie ne s'est pas retournée pour la jeune chanteuse, elle s'exclame enthousiaste au moment d'apprendre les origines marocaines de la candidate: "c'est pas possible, cette fabrique d'enfants merveilleux!". Tout comme son compatriote, Lilya est courtisée par Florent Pagny et Mika. Et c'est l'équipe de Mika qu'elle finira par choisir.

Reste à savoir si un de ces candidats rejoindra Hamza Labyad, vainqueur de The Voice Kids arabe, dans le club des vainqueurs marocains à une des éditions internationales de la compétition de chant.