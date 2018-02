L'Amazighité, en tant que langue et identité, est un facteur d’unité et d’homogénéité pour les peuples du Maghreb, révèle une étude comparative réalisée à l’échelle régionale.

Intitulée "La gouvernance de la diversité : la situation des communautés amazighes en Afrique du Nord", l’étude a été présentée samedi à Alger par son promoteur, le sociologue Nacer Djabi, en présence des ses principaux concepteurs, en l'occurrence des chercheurs algériens du centre de recherches pour le développement international (CREAD), en collaboration avec des chercheurs marocains, tunisiens, libyens et égyptiens.

L'étude énonce que l’Amazighité "est un facteur d’unité et d’homogénéité pour les peuples maghrébins", de même qu'elle constitue "un élément fédérateur des composantes des peuples de la région".

Selon M. Djabi, ce travail de recherche "ne s’est pas appuyé sur une hypothèse ethnique, mais sur les ingrédients communs aux peuples de l'Afrique du Nord, à savoir la langue, la culture, l’identité et l’histoire commune, ainsi que le sentiment d’appartenance à une même sphère géographique", précisant que "mêmes les populations non berbérophones y ont été incluses dès lors que l’Amazighité est une question fondamentalement sociologique".

Financée par un institut canadien et étalée sur environ 400 pages, cette étude a nécessité 24 mois de recherches menées dans neuf régions des cinq pays concernés, a fait savoir M. Djabi, promettant que cette étude sera mise à la disposition des chercheurs et du grand public "dans quelques semaines" en Arabe, en Français et, plus tard, en Anglais.

Le sociologue a, toutefois, mis en garde contre "la politisation de l’Amazighité", estimant que cette question "est du ressort de l’ensemble de la société et des générations futures".

Il s’est, en outre, félicité des "progrès considérables" réalisés ces dernières années dans la promotion de la langue et de l’identité amazighes, ajoutant que cela "peut constituer un rempart contre les velléités d’instrumentalisation de cette question".

Lors de la présentation de cette étude, des exposés comparatifs sur l’évolution de la revendication amazighe dans les pays concernés ont été présentés.

Ils ont mis en avant le processus historique de l'Amazighité dans chaque pays, ainsi que les difficultés ayant entravé la mise en œuvre de ce processus avant son aboutissement.

