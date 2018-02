Jeux olympiques d'hiver 2018: ces deux photos d'un médaillé ont été prises à moins d'un an d'intervalle

Si la jeunesse du champion de snowboard slopestyle, Redmond Gerard, 17 ans, est particulièrement remarquable. Une autre caractéristique de son voisin de droite de podium force aussi l'admiration.

Il y a moins d'un an le snowboarder Mark McMorris a subi une très lourde chute dont il a eu du mal à se remettre. mais à force de patience et d'une rééducation rigoureuse, le voilà qui remporte le bronze à nouveau, dimanche 11 février, comme à Sotchi et comme si de rien n'était.

