La 4e Biennale Internationale de Casablanca lance son appel à candidatures

ART - Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire, la 4e Biennale Internationale de Casablanca, qui annonce son retour pour le mois d'octobre 2018, lance dès à présent son appel à candidatures à l'attention des artistes marocains et internationaux. Ces derniers sont invités à prendre connaissances des détails de cet appel sur le site de la Biennale, pour un dépôt de candidature qui se clôturera le 31 mars prochain.

Les acteurs culturels de la place sont également appelés à participer en amont à l'élaboration de ce rendez-vous. Ainsi, une rencontre organisée la semaine prochaine, aura pour but de présenter l'édition 2018, baptisée “Récits des Bords de l’Eau” (“Tales from Water Margins”).

La thématique choisie "s’inspire d’un intérêt pour les contextes insulaires, ainsi que les marges et flux culturels", indique un communiqué des organisateurs de la Biennale. L'événement précise que cette thématique est par ailleurs un clin d'oeil à la résidence de la biennale, située près d’Essaouira, face à l’Océan Atlantique. Le thème choisi fait enfin écho "à la géographie du Maroc, au carrefour du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et de l’Europe; de son rôle historique dans la cartographie du monde; et de sa position stratégique comme passerelle vers, et gardienne de, l’Europe forteresse", poursuit la même source.

Mais ce premier rendez-vous de la Biennale de Casablanca n'a pas pour seule vocation d'expliquer mais surtout d'échanger avec les structures culturelles locales, puisque les organisateurs indiquent qu'en présence de Christine Eyene, directrice artistique de la 4e édition, il s'agira aussi de "discuter certains angles du projet artistique, et de son ancrage tant dans le contexte artistique marocain qu’international". De quoi permettre à l'événement d'instaurer des synergies entre la Biennale et le landernau culturel, artistes compris, pour engager un "dialogue bénéfique à la scène artistique casablancaise et marocaine".

La rencontre se tiendra le jeudi 22 février de 15h à 17h, à la Villa des Arts de Casablanca.