Open international d'Alger de Badminton: l'Algérie sacrée championne

L'Algérie a remporté la compétition de l'Open international d'Alger de badminton (individuel-garçons - filles) qui s'est clôturée vendredi à la salle Mokhtar-Aribi d'El-Biar (Alger), après avoir décroché 15 médailles dont trois en or.

L'Algérie a obtenu le titre dans trois disciplines (individuel-garçons, double messieurs et double mixte), trois médailles en argent et neuf en bronze, suivie de l'Egypte en deuxième position et du Maroc en troisième.

Cette compétition qui a débuté mercredi a connu la participation de cinq pays africains dont l'Algérie qui a participé avec 40 athlètes.

Le Championnat d'Afrique de badminton seniors (messieurs et dames, individuel et par équipes), se déroulera à Alger du 12 au 18 février à la salle Harcha-Hacène et verra la participation de 119 badistes issus de 17 pays africains dont l'Algérie.

