FOOTBALL - Il est l'une des révélations du dernier Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux de football (CHAN). Alors que de nombreux observateurs sportifs voient en Ayoub El Kaabi un candidat naturel pour le voyage des Lions de l'Atlas en Russie, pour la Coupe du monde qui se disputera en juin prochain, l'attaquant suscite l'intérêt des clubs étranger, dont l'Atletico Madrid.

C'est Abdel Majid Madrane, président délégué de la Renaissance Sportive Berkane, qui divulgue l'information au quotidien Assabah, précisant qu'une offre officielle du club espagnol a été présentée au prometteur joueur de 24 ans, via l'intermédiaire d'un agent marocain basé en Espagne. "C'est un honneur qu'un club comme l'Atlético de Madrid ait manifesté de l'intérêt pour moi", a pour sa part déclaré El Kaabi sur les ondes de Radio Mars. Des informations reprises par des médias espagnols spécialisés, à l'instar de AS et du Mundo Deportivo.

Lors de la dernière édition du CHAN, organisée au Maroc, Ayoub El Kaabi ne s'est pas contenté de mener avec ses coéquipiers le Maroc à la victoire, puisque l'attaquant est aussi entré dans l'histoire de cette compétition en pulvérisant le record de buts jusqu'alors inscrits par un même joueur en CHAN. Avec 9 buts en seulement 5 matchs, il détrône ainsi le Zambien Given Singuluma, détenteur d'un record de 5 buts marqués lors de l'édition 2009.