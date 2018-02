MoroccanBirds, quand le bijou berbère s'installe à New York

STYLE - Lancée par Rim et Zineb Debbagh, deux sœurs attachées à la culture de leur pays, MoroccanBirds est une jeune marque new-yorkaise qui fusionne tradition marocaine et esprit bohème à travers des bijoux en argent réalisés de manière artisanale dans la région de Tiznit. Avec une ligne de colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles inspirés des symboles tribaux marocains et réalisés à la main, c'est toute la richesse de la culture marocaine que les deux jeunes femmes ont désiré partager. Des bijoux authentiques, chargés d'histoire et de symboles.

"Nous avons toutes les deux un attachement très particuliers avec les bijoux puisque nous avons hérité cette passion de notre mère. Elle a toujours aimé les bijoux imposants. C'est un peu comme si elle exprimait sa personnalité, à travers une combinaison unique de colliers, boucles d'oreilles, bagues et bracelets", se souvient Rim.

Basée à New York, Zineb est la designer de la marque. Avec une réelle sensibilité artistique, la jeune femme de 28 ans a choisi de se spécialiser dans le design et la fabrication de bijoux à Midtown Manhattan. A 23 ans, Rim vit quant à elle, entre Casablanca et Montréal et travaille en étroite collaboration avec les artisans marocains. Elle termine actuellement son master en marketing digital afin de développer l'image de leurs marque sur Internet. Un duo complémentaire qui aspire à valoriser le travail des artisans marocains et redonner au bijou oriental ses lettres de noblesse.

"Tiznit est considérée comme le cœur de l'artisanat marocain de l'argent. Malheureusement, même là, il devient de plus en plus difficile de trouver des artisans qui continuent à utiliser les techniques traditionnelles de la fabrication de bijoux berbères. Notre but est avant tout de préserver cet héritage et de soutenir cette communauté ", explique Zineb.

"Nous avons eu la chance de trouver de véritables artistes. Les 4 artisans avec lesquels nous collaborons ont plus de 25 ans d'expérience dans le travail de l'argent. Ils accordent une attention particulière aux détails, ce qui rend chaque création unique et inspirante. Et c'est exactement ainsi que chaque femme devrait se sentir en les portant: unique et inspirante", ajoute pour sa part Rim.

Produit phare de la collection, le chocker revisité. "Nous avons décidé de reprendre deux éléments spécifiques à l'habit le plus populaire de la mode traditionnelle marocaine, le caftan, en associant Sfifa et Akad dans une ligne de chokers ajustables", explique Zineb. Symbole phare de la culture berbère, la fibule est également très présente dans les créations de la marque.

Disponible uniquement sur internet et livrable partout dans le monde, la marque new-yorkaise s'installera temporairement à Casablanca, à partir de mars prochain, dans l'une des boutiques Moroccan Touch.