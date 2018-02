Jeux olympiques d'hiver 2018: les images historiques des deux Corées défilant sous la même bannière à la cérémonie d'ouverture

NTERNATIONAL - Les deux pays ont expressément démontré leur volonté de dialogue et de paix. Les sportifs de Corée du Nord et de Corée du Sud ont défilé ensemble, ce vendredi 9 février, lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2018 d'hiver de Pyeongchang. C'est un moment fort et un nouveau symbole du rapprochement inattendu entre les deux pays.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, la délégation, groupée derrière le drapeau de l'unification coréenne (la silhouette bleu pâle de la péninsule sur fond blanc) a reçu une grande ovation de la part des 35.000 spectateurs réunis dans le stade olympique, sous le regard du président de la Corée du Sud et de la soeur de Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord.

En fin de cérémonie, deux hockeyeuses de l'équipe unie de Corée ont poursuivi dans cette démarche pacifique en participant ensemble à l'allumage de la flamme olympique.

Jong Su Hyon pour le Nord, Park Jong- ah pour le Sud - ont gravi de concert l'escalier lumineux qui menait à la vasque, avant de passer le relais à la championne olympique 2010 de patinage artistique Kim Yu-na, pour le geste final.

