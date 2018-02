Jazzablanca annonce une partie de sa programmation (et ça commence très bien)

MUSIQUE - Du 14 au 22 avril, le festival Jazzablanca fêtera sa 13e édition. Un chiffre qui devrait porter chance au festival de musique, tant la programmation qui se dessine semble prometteuse. Après Beth Ditto, attendue pour mettre le "fire" sur la scène d'Anfa le 17 avril prochain, le festival a annoncé une série d'artistes prestigieux programmés cette année au festival.

Jazzablanca accueillera ainsi cette année sur la scène d'Anfa, le 15 avril, les Postmodern Jukebox, groupe spécialisé dans la reprise jazz de titres pop et rock, une formation phénomène sur le web où leur reprise du titre "Creep" de Radiohead totalise plus de 40 millions du vues.

Autre nom célèbre, le Britannique Tom Odell, connu notamment pour son titre "Another Love" sera lui aussi au rendez-vous, le 18 avril.

Tom Odell sera précédé sur la scène d'Anfa par ses compatriotes du groupe Morcheeba, invité à rencontrer le public casablancais le 16 avril prochain:

Mais que les puristes du jazz ne désespèrent pas. Si le festival assume son ouverture à un style musical plus large, les fans de jazz pourront cependant découvrir une programmation éclectique au Village avec les Sons of Kesmet le 17 avril, Jalen N'gonda le 16 ou encore Fred Wesley & the New JBs le 14. Tous se produiront également au Jazz Club le lendemain de leur prestations respectives. Les amateurs de funk pourront, eux, danser aux rythmes de Guts:

Les amoureux du rock pourront quant à eux découvrir les sons des Libanais du groupe The Wanton Bishops.

Du côté des internautes, l'enthousiasme est déjà là:

"Is this the real life? Is this just fantasy? Jazzablanca est incroyablement génial cette année, merci énormément de ramener tous ces incroyables artistes"

D'autres noms devraient prochainement être annoncés par le festival, dont deux grands noms prévus sur la scène d'Anfa. Affaire à suivre...