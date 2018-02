Comment garder l'amour vivant quand vous n'êtes plus «amoureux»

Angry couple attempting starting their day by ignoring each other | GlobalStock via Getty Images

Vous rappelez-vous les débuts de votre relation avec votre partenaire de longue date?

La passion, le bonheur et les papillons dans le ventre. Tout tournait autour de votre couple et tout était merveilleux. Soyons honnêtes, vous avez probablement eu tellement de moments sulfureux que vous n'étiez plus vous-même durant au moins six mois.

Désormais votre relation autrefois si passionnelle ressemble davantage à une série de moments en pantalons de survêtement tachés à manger des plats à emporter sur le canapé.

Non seulement vous n'êtes pas les seuls, mais c'est tout à fait normal que le désir évolue au fil des années, a déclaré Laurie Betito, psychologue clinicienne et sexologue à Montréal, au HuffPost Canada lors d'une entrevue téléphonique .

La baisse de libido est une grande préoccupation pour les couples, mais seulement parce que les attentes envers la relation sont trop élevées. Les gens se découragent quand les choses changent avec le temps, a déclaré Betito.

« J'entends si souvent des gens dire "j'aime mon partenaire, mais je ne suis pas amoureux de lui" », a relaté Laurie Betito.

« La science a démontré qu'il y a des changements chimiques qui se produisent durant l'étape "amoureuse" d'une relation. Tout est beau. Le désir sexuel est à son plus haut parce que c'est nouveau et c'est excitant. Ce sentiment initial ne peut pas durer éternellement », a expliqué la sexologue.

«Ces changements se produisent parce que vous avez de plus en plus de responsabilités, vous avez maintenant une hypothèque, vous avez des enfants, il y a tellement d'autres éléments qui ont un impact sur la relation. « La vie est faite d'obstacles et ça affecte le désir », a-t-elle ajouté.

Betito entend souvent des phrases débutant par « nous avions l'habitude » dans son bureau. Par exemple, « nous avions l'habitude d'avoir plus de sexe ».

« Mais au tout début de la relation, vous n'étiez pas dans la même situation », a-t-elle expliqué. « Il est nécessaire de comprendre que la vie change et que vous devez vous adapter en cours de route ».

Vous ne pouvez pas revenir en arrière

Bien que vous ne soyez pas en mesure de recréer cette ancienne passion, vous pouvez avoir de nouvelles expériences qui stimulent la passion, a déclaré Betito.

« Si chaque jour est identique - vous revenez à la maison, vous vous asseyez sur le canapé, et vous regardez Netflix, vous ne faites rien - vous ne créez pas d'expériences, vous ne créez pas de souvenirs. Vous devez être capable de faire ça», a-t-elle mentionné.

Ne pensez pas à cela dans le but de raviver la flamme. Pensez-y comme si vous essayiez d'attiser la passion de temps en temps, selon Betito. Les nuits en tête à tête font vraiment une différence, a-t-elle ajouté.

« Vous en avez besoin, vous devez vous sentir comme un couple », a déclaré la docteure.

Vous avez besoin de compassion pour avoir de la passion

Dans son domaine, Laurie Betito voit souvent des couples où l'un des partenaires souhaite avoir plus de rapports sexuels ou se plaint d'une baisse de la libido.

Après avoir creusé, elle en vient souvent à la conclusion que le partenaire avec le désir absent se sent frustré par un manque de soutien, des sentiments de pression ou sent que l'autre partenaire ne fait pas autant dans la maison.

« Vous n'aurez pas de désir sexuel si toutes ces pensées sont sous-jacentes », a ajouté la psychologue.

« Lorsque vous ressentez de la compassion de la part de votre partenaire, vous êtes beaucoup plus ouvert et prêt à répondre aux besoins en retour ».



Le sexe ne détermine pas le succès d'une relation



Les gens ont une idée préconçue de la fréquence «normale» de relations sexuelles, et supposent que tous les couples ont beaucoup plus de sexe qu'eux, a expliqué Betito. Ce n'est pas vrai.

« Chaque couple crée son propre rythme en fonction de l'endroit où il se trouve dans la vie à ce moment-là », a déclaré Betito.

Certains couples ont des relations sexuelles une fois par mois (ou moins) et sont bien ainsi dans cette situation, selon la docteure. Tant que ces couples maintiennent l'affection et l'intimité, le reste importe peu. Le sexe ne détermine pas le succès d'une relation, a-t-elle rappelé.

« Ce n'est pas tous les couples sans relations sexuelles qui ont des problèmes ».

Si vous voulez plus de sexe, voici ce qu'il faut faire

Si vous souhaitez tous deux avoir plus de sexe, il est nécessaire de le planifier.

Beaucoup de couples ont de très bonnes intentions, a expliqué Betito, mais l'heure tourne et ils finissent par s'endormir.

Pensez à planifier une nuit torride comme un voyage, a-t-elle suggéré.

Cela dit, il n'y a aussi rien de mal avec une "petite vite", a-t-elle précisé. Et si un partenaire est trop fatigué, l'autre partenaire pourrait s'occuper de tout cette fois-ci, a conclu la spécialiste.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

