Algiers / Alger - Algeria / Algérie: elegant 19th century French colonial building the central bank - Bank of Algeria - Algerian monetary authority - architect Gustave Umbdenstock - boulevard Zirout Youcef - ornate facade with corinthian columns - the last floor is local architecture | mtcurado via Getty Images

La place bancaire compte actuellement un total de 29 banques et établissements financiers en activité en Algérie, selon une décision de la Banque d'Algérie portant publication des deux listes des banques et établissements financiers agréés au 2 janvier 2018, publiées au Journal officiel no 4.

Au nombre de vingt (20), les banques sont composées de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), Banque nationale d’Algérie (BNA), Crédit populaire d’Algérie (CPA), Banque de développement local (BDL), Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP Banque), Banque Al Baraka d’Algérie, Citibank N.A Algeria (succursale de banque), Arab Banking Corporation-Algeria, Natixis-Algérie, Société Générale-Algérie, Arab Bank Plc-Algeria (succursale de banque), BNP Paribas Al-Djazair, Trust Bank-Algeria, The Housing bank for trade and finance-Algeria, Gulf Bank Algérie, Fransabank Al-Djazair, Crédit agricole corporate et investment Bank-Algérie, HSBC-Algeria (succursale de banque), et Al Salam Bank-Algeria.

Quant aux établissements financiers, ils sont au nombre de neuf (9).

Il s’agit de la Société de refinancement hypothécaire (SRH), la Société financière d'investissement, de participation et de placement (Sofinance-Spa), Arab Leasing Corporation (ABC), Maghreb Leasing Algérie (MLA), Cetelem Algérie, Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Société nationale de leasing, Ijar leasing Algérie et El Djazair Ijar.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.