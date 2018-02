Vague de froid: Le roi Mohammed VI ordonne une mobilisation générale

CLIMAT - Le roi Mohammed VI, a donné ses instructions aux départements gouvernementaux et aux services concernés, pour maintenir la mobilisation et déployer davantage d'efforts, afin de porter assistance aux populations affectées par les fortes chutes de neiges et de pluies, que connaissent certaines régions du royaume, a indiqué ce mercredi, un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Le souverain a également ordonné la prise de toutes les mesures nécessaires au désenclavement des régions touchées par la vague de froid, ainsi que la mobilisation totale des moyens logistiques et humains afin de soutenir les habitants des zones concernées par les mauvaises conditions météorologiques.

Si les dernières neiges et précipitations sur l'ensemble du territoire auront un impact positif sur la campagne agricole, comme l'a indiqué le 7 février, le ministère de l'Agriculture, des conséquences plus négatives sont à déplorer par ailleurs. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé mardi 6 février la suspension provisoire des cours "dans environ 900 établissements scolaires, pour la plupart des annexes situées dans le monde rural en raison des mauvaises conditions météorologiques".