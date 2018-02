"Windows 10" détrône "Windows 7" pour la première fois

Si la part de marché mondiale de Windows est, depuis longtemps, largement dominante par rapport aux autres OS d’ordinateurs, dans la famille Microsoft, celle de "Windows 10" a dépassé "Windows 7". Lancé en juillet 2015, le dernier né des systèmes d’exploitation de la firme de Redmond a cependant d’autres marchés à conquérir notamment en Asie et en Afrique où son prédécesseur a encore d’importantes marges d’avance.

Les récentes données de StatCounter montrent que le plus récent des systèmes d’exploitation de Microsoft, "Windows 10", devance mondialement, pour la première fois depuis sa sortie en juillet 2015, la version "Windows 7" (plus connue sous le nom de "Seven" – sorti en 2009), sur les PC de bureaux et les portables.

Windows domine encore largement les autres systèmes d’exploitations, en particulier OSX d’Apple et Linux. En janvier 2018, les chiffres de StatCounter concernant le marché mondial des OS, affichent 82,68% pour Windows, 12,8% pour OSX, et 1,43 pour Linux. Ces taux sont pratiquement les mêmes dans plusieurs parties du monde, sauf en Amérique du Nord où la part le système d’exploitation des Mac d’Apple s’adjuge plus de 20,3%, contre 74,7% pour Windows et 1,31% pour Linux.

Mais dans la famille des OS de Microsoft, la bataille se fait exclusivement entre "Windows 10" et "Windows 7" (Seven). Mondialement, "Windows 10" dépasse Seven depuis janvier 2018, avec respectivement 42,78% (32,84% en janvier 2017) et 41,86% (47,46% en janvier 2017). On retrouve en 2e et 3e position, Windows 8.1 (8,72%) et… l’indéboulonnable XP (sorti en 2001) qui compte encore 3,36% du parc PC mondial.

Selon StatCounter, "Windows 7 fidélise particulièrement les utilisateurs professionnels". "Microsoft espère pouvoir le remplacer beaucoup plus rapidement que XP", ajoute le site.

En Amérique du Nord, l’écart entre Windows 10 et Seven est très important, avec respectivement 50,69% et 35,25% en janvier 2018, contre 40,98% et 41,26 un an plus tôt. Dans cette région, Windows 10 a dépassé en usages Seven depuis février 2017.

En Europe, si sa progression est plus lente qu’en Amérique du Nord, Windows 10 dépasse son prédécesseur depuis janvier 2018, avec 48,23% de part de marché (39,39% un an plus tôt), contre 36,95% pour Seven (41,73% en janvier 2017).

En Asie et en Afrique, "Seven" toujours en tête

Dans d’autres régions du monde, comme en Asie et en Afrique, "Windows 7" est toujours en tête des usages sur les ordinateurs PC. En deux ans (janvier 2016 à janvier 2018), Seven a perdu moins de 11% de part de marché en Asie et moins de 9% en Afrique. En janvier 2018, en Asie, Seven comptait 49,83% d’utilisateurs, contre 35,05% pour Windows 10. A noter que dans cette région, la progression de Windows 10 est plus rapide que le déclin de

Windows 7. Le dernier OS de Microsoft était à 10,05% d’usages en janvier 2016, soit un gain de 25% en deux ans.

Toujours en Asie, en janvier 2018, XP arrive en 4e place derrière Windows 8.1, avec respectivement 3,98% et 9,3%. Deux plus tôt, XP dépassait légèrement 8.1 (à hauteur de 12,46%), occupant ainsi la 3e place parmi les OS de Microsoft sur le continent asiatique.

En Afrique, l’écart entre Seven et Windows 10 est plus important. A fin janvier 2018, les parts de marché respectives entre ces deux OS étaient de 50% (contre 58,77 en janvier 2016) et 30,8% (contre 6,56% deux ans plus tôt). C’est uniquement en Afrique que la part de marché de Windows 8.1 est en augmentation (certes très modeste), passant de 8,77% en janvier 2016 à 9,49% en janvier 2018. Et c’est en Afrique que Windows XP a perdu le plus rapidement de part de marché, passant de 17,29% à 6,03% durant la même période.

A noter que toutes les versions de Windows détiennent 88,3% de parts de marché, contre 6,95 pour OSX d’Apple et 1,03% pour Linux.

Windows Seven : Plus de 6 PC sur 10 en Algérie

Les chiffres des OS de Microsoft en Algérie montrent que Seven a encore de beaux jours devant lui. En deux ans, cette version du système d’exploitation de la firme de Redmond a perdu à peine 3,17%, passant de 66,95 en janvier 2016 à 63,78% en janvier 2018. En 2e position, on trouve Windows 10 avec 16,6% en janvier dernier, contre 5,06% deux ans plus tôt. Windows 8.1 occupe la 3e place avec 9,13% (contre 7,53% en janvier 2016). Windows XP est en chute libre en Algérie, passant de 16,8% en janvier 2016 à 6,87% en janvier 2018.

En Algérie, Windows représente 91,56% de part de marché, contre 3,43% pour OSX des ordinateurs Mac, et 0,85% pour Linux, selon les données disponibles sur StatCounter.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.