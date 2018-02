Nas Daily revient au Maroc (et vous donne rendez-vous ce samedi à Casablanca)

VIDÉO - Le vidéaste Nas Daily, très populaire sur les réseaux sociaux depuis qu'il publie chaque jour une vidéo d'une minute dans un pays du globe, revient au Maroc à partir du 10 février.

Comme il l'a annoncé sur sa page Facebook, suivie par plus de 4,6 millions de personnes, Nas Daily - Nuseir Yassin de son vrai nom - est de retour dans le royaume après être venu quelques jours en mars-avril 2017 pour tourner plusieurs vidéos.

"Je suis heureux d'annoncer que je reviens au Maroc! Cette fois-ci, j'amène ma copine et 5 autres vidéastes pour montrer au monde la beauté du Maroc. Je vous donne rendez-vous devant la mosquée Hassan II à 16h le samedi 10 février!! Nous espérons vous y voir! Viens dans ma vidéo et salue mes nouveaux amis!! En attendant, rejoins notre groupe WhatsApp", écrit ce Palestinien de Jérusalem dans un post liké déjà plus de 3.000 fois et commenté par de nombreux internautes marocains.

Interrogée par le HuffPost Maroc, Alyne Tamir, la petit amie de Nas Daily qui le suit désormais dans ses aventures, explique qu'ils ont décidé de venir au Maroc parce qu'elle n'a jamais été là-bas et que ses grands-parents sont nés et ont grandi au Maroc avant de s'installer en Israël. "J'ai toujours eu envie d'y aller. J'ai entendu dire que c'est magnifique, notamment l'architecture marocaine", nous confie-t-elle.

Nas Daily a conclu un partenariat avec la compagnie Royal Air Maroc pour financer ce voyage. "Mais nous planifions complètement notre itinéraire, sans guide ni influence", précise la jeune femme. "Nous espérons aller à Rabat, Fès et près de Gibraltar, mais rien n'est prévu encore!"

Nas Daily viendra accompagné de cinq vidéastes sélectionnés sur 2.000 candidatures reçues. "Ils viennent de partout dans le monde! Inde, Mongolie, Pologne, Nouvelle-Zélande et Montréal", détaille Alyne Tamir.

Le petit groupe donne rendez-vous aux Marocains devant la mosquée Hassan II de Casablanca samedi après-midi, pour que la communauté des fans de Nas Daily puisse le rencontrer. Ils pourront ainsi apparaître dans une de ses vidéos. "Les gens aiment vraiment faire partie du processus, apprendre comment il filme" explique Alyne Tamir, et surtout prononcer la célèbre phrase avec laquelle le vidéaste conclut chaque vidéo: "that's one minute, see you tomorrow! ("ça fait une minute, à demain!").

Nas Daily ne poste pas que des vidéos touristiques sur sa page Facebook. Il aborde parfois des sujets plus graves, comme dans cette vidéo ci-dessous, publiée le 2 février et qui a été largement commentée sur la toile. Intitulée "Jews vs. Arabs", elle a été vue plus de 26 millions de fois, likée 246.000 fois et partagée 325.000 fois.