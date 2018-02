La prochaine édition du Salon du textile à destination de la filière mode "Première Vision Paris" réunira 1.725 exposants du monde entier, du 13 au 15 février 2018, au Parc des expositions de Villepinte (Île-de-France).

La foire semestrielle "Première Vision" rassemble durant 3 jours les représentant des six métiers majeurs des matières et services à destination de la mode mondiale (fils, tissus, cuirs, dessins, accessoires et confection). Elle s'est aujourd'hui imposée comme un rendez-vous incontournable du secteur mode.

L'événement s'enrichira ce mois-ci de 113 nouveaux exposants et de 41 entreprises maghrébines dédiées à la confection textile, 26 entreprises marocaines (fabrication, tissus et tricot) et 15 tunisiennes (fabrication, cuir et accessoires).

Parmi les entreprises tunisiennes, neuf sont représentées dans le domaine de la fabrication (Manufacturing): Asterias International, Bluline Clothing, Texko, New Body Line, Sarah and CO, Cymod International, Farouk Confection, Tuniso Française d’Habillement ”T.F.H”.

Les trois sociétés Soprotic, Spart et TMM sont quant à elles spécialisées dans le cuir de confection (chaussure et maroquinerie).

Berning et La Griffe Internationale se distinguent dans les accessoires destinés à la confection textiles (boutons, étiquettes, etc.).

Enfin, Tunisia Export est la marque du Centre de Promotion des Exportations "CEPEX" engagé dans le développement du savoir-faire et l’accompagnement des entreprises exportatrices. Le Centre ambitionne de positionner Tunisia Export sur les marchés internationaux.

Le Salon Première Vision Paris, qui vient de faire peau neuve, accueillera plusieurs nouveautés, dont deux forums, le "Tech Focus", dédié aux textiles et accessoires pour le sport et les usages fonctionnels et le "Jewel Focus", centré sur les composants de bijouterie.

Plusieurs séminaires seront aussi proposés comme "Trend tasting" printemps-été 2019 ou encore le "Color & fabrics trend tastings" ainsi que plusieurs conférences dédiées sur la chaussure et de la maroquinerie. La conférence "Trade world map 2018", donnée par l’Institut Français de la Mode présentera notamment les grandes évolutions du secteur et les perspectives du sourcing mondial.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.