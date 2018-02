Pyeongchang a établi un record des JO d'hiver pour... les préservatifs

JO D'IVER - Les Jeux de Pyeongchang ont établi un nouveau record.

C'est lors des Jeux de 2018 que le plus de préservatifs gratuits seront distribués au Village olympique et à d'autres sites de la compétition de tous les précédents Jeux olympiques d'hiver, selon The Korea Times.

Les athlètes ont reçu 110 000 préservatifs cette année à Pyeongchang. C'est plus de 37 préservatifs par athlète qui valent environ 93 370 $, selon Korea Biomedical Review.



La société Barunsengkak a fait don de 100 000 préservatifs, et l'Association coréenne pour la prévention du sida des 10 000 autres, a rapporté l'agence de presse.

Les préservatifs des Jeux olympiques d'hiver de 2018 sont disponibles au village olympique, dans les stades et au centre de presse, rapporte CBS Sports.

La distribution de préservatifs lors des Jeux olympiques n'est pas une nouveauté. Ces contraceptifs ont été disponibles gratuitement pour la première fois aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul, en Corée du Sud.

Les Jeux olympiques d'hiver 2018 détiennent déjà le record du plus grand nombre de compétiteurs de l'histoire avec 2 925 athlètes venus de 92 pays.