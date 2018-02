Harcèlement sexuel au travail: ce court-métrage rappelle à quel point ce tabou brise des personnes

HARCÈLEMENT - Des photographies de collègues en position suggestive placardées dans les espaces communs, des vidéos pornographiques qui circulent par mails... Clémence n'en pouvait plus d'évoluer dans cet environnement de travail graveleux et dégradant. Mais lorsqu'elle dénonce les faits, la direction ne prend pas les mesures adéquates. Pire encore, son équipe la met à l'écart et la stigmatise. Émilie, elle, a été victime d'attouchements sur son lieu de travail. Là encore, quand elle en fait part à sa hiérarchie, celle-ci ne prend aucune mesure.

Ces témoignages ont été recensés par le Défenseur des droits, dont la mission est de lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité en France. C'est en faisant appel à cet organisme que Clémence, Émilie et bien d'autres ont pu se sortir de ces situations qui arrivent quotidiennement. Une femme sur cinq ferait en effet l'objet de harcèlement au travail au cours de sa carrière.

Le Défenseur a alors décidé de faire de cette problématique l'un de ses combats en lançant une campagne d'information et de sensibilisation, déclinée sous la forme d'un dépliant, d'une affiche et d'un court-métrage.

L'objectif est de mieux appréhender le sujet et d'inviter les victimes à saisir cette instance, qui peut notamment enquêter et les soutenir dans leurs démarches.

"Je criais mais aucun son n'est sorti, j'étais tétanisée"

L'instance a donc lancé l'été dernier un concours de courts-métrages ouvert à tous sur le thème du harcèlement sexuel au travail, "encore trop souvent banalisé", et pourtant interdit par la loi.

Parmi les trois lauréats, le premier prix a été décerné à Sophie Baruch, Agathe Fadier et Béatrice Fainzang pour "Je tu il nous vous elles". Cette vidéo bouleversante de trois minutes compile des témoignages croisés de femmes mais aussi d'hommes, comme l'évoque le titre. Car le harcèlement peut toucher n'importe qui.

On y voit des images en noir et blanc de personnes se cachant les yeux et les oreilles avec leurs mains ou mettant un doigt devant leur bouche, comme pour illustrer le silence des victimes de harcèlement qui sont encore trop peu nombreuses à témoigner. Elles ne sont en effet que 30 % à le révéler, souligne France Inter.

"Je ne disais rien", "J'essayais de les ignorer", "Je n'en ai parlé à personne", peut-on entendre. Comme si le sentiment de honte ou tout simplement la peur de ne pas être entendu prenait le dessus. "Je criais mais aucun son n'est sorti, j'étais tétanisée", lance une femme.

Mais à la fin, ces mêmes personnes arrêtent de se couvrir les yeux ou de se boucher les oreilles et révèlent enfin ce qui leur arrive à eux ou à un autre. "Je suis allée aux prud'hommes et j'ai gagné", "Je lui ai dit que je serai prête à témoigner s'il décidait de porter plainte"... Sortir du silence, une nécessité à la fois pour espérer se reconstruire, et pour que le harcèlement ne soit plus banalisé.

Retrouvez ci-dessous les deux autres courts métrages en compétition: "La voix du silence" (2ème prix), de Laetitia Launay et "Au boulot" (Prix du jury), de Marie-Line Halliday.

