Les expéditions mondiales de PC ont baissé de 2,8% en 2017

Les ventes de PC dans le monde ont reculé de 2,8% en 2017 comparativement aux expéditions de l’année précédente, selon une étude du cabinet Gartner. La "forte baisse" du marché américain a compensé les hausses enregistrées en région Asie/Pacifique, au Japon et en Amérique latine. "Quatre principaux fournisseurs de PC ont compté pour 64% des livraisons en 2017", ajoute la même source qui se base sur des "résultats préliminaires".

Les expéditions mondiales d’ordinateurs PC ont atteint "71,6 millions d'unités au quatrième trimestre 2017 (4Q17), soit une baisse de 2% par rapport au quatrième trimestre 2016 (4Q16)", affirme une étude de Gartner. Sur l’ensemble de l’année 2017, les livraisons de PC "ont dépassé 262,5 millions d'unités", ce qui correspond à une "baisse de 2,8% " par rapport à 2016, indique l’étude qui constate un "13e trimestre consécutif de baisse des ventes mondiales de PC, ainsi que de la sixième année de baisses annuelles". Cependant, "les analystes de Gartner" voient dans les chiffres présentés des "signes d'optimisme". A noter que les "estimations préliminaires" de Gartner incluent les ventes de PC de bureau, d’ordinateurs portables et de "premiums ultramobiles" (comme Surface de Microsoft), et non pas les Chromebooks de Google, ni les iPads d’Apple. Toutes les données sont estimées sur la base d'une étude préliminaire.

"Au quatrième trimestre 2017, nous avons enregistré une croissance des expéditions de PC en Asie/Pacifique, au Japon et en Amérique latine, avec une baisse modérée des expéditions en région EMEA (Europe Middle East & Africa)", a déclaré Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner. "Cependant, le marché américain a connu une forte baisse, ce qui a compensé les résultats généralement positifs dans les autres régions", ajoute-t-il.

Commentant ces chiffres, l’analyste de Gartner estime que ces résultats "confirment une fois de plus que les PC ne sont plus des cadeaux de vacances populaires". "Ce qui ne signifie, dit-il encore, pas que les ordinateurs disparaissent des ménages". Pour Gartner, "le PC deviendra un appareil plus spécialisé et axé sur des objectifs". "Les acheteurs rechercheront la qualité et la fonctionnalité plutôt que de rechercher le prix le plus bas, ce qui augmentera les prix de vente moyens des PC et améliorera la rentabilité à long terme".

Seuls les ventes de HP, Apple et Dell ont progressé

Les trois constructeurs d’ordinateurs ayant enregistré une hausse de leurs ventes mondiales au 4Q17 sont américains. Il s’agit de HP, Apple et Dell. En première place, HP a vu ses expéditions mondiales augmenter de 6,6% au 4Q17 (par rapport au 4Q16), avec plus 16 millions d’unités vendues, et sa part de marché passer à 22,5% (contre 20,7% à la même période de 2016). "La société a affiché une croissance d'une année sur l'autre dans toutes les régions, y compris sur le marché américain difficile", indique Gartner. La part de marché de HP aux Etats-Unis était de 33,7% au 4Q17, avec plus de 5,1 millions de PC vendus. Sur l’ensemble de l’année 2017, HP a vendu mondialement 55,16 millions de PC et détient 21,0% de part de marché.

Deuxième en terme de ventes, le chinois Lenovo, a tout de même "connu une baisse des livraisons" mondiales, avec une " croissance modérée en EMEA et en Asie/Pacifique, mais ses livraisons ont diminué en Amérique du Nord", note Gartner. Lenovo a vendu 15,74 millions d’unités au 4Q17 (-0,7% par rapport à 4Q16), mais détient quand même 22% de part de marché mondiale à cette même période. Aux USA, les ventes de Lenovo ont reculé de 23,6%, soit 1,792 million d’unités (11,8% de part de marché au 4Q17). Sur l’ensemble de l’année 2017, les expéditions mondiales de Lenovo ont atteint 54,71 millions d’unités (soit -2,2% par rapport à 2016), avec une part de marché de 20,8%.

Troisième au classement des ventes mondiales, Dell a expédié 10,84 millions d’unités au 4Q17, ce qui correspond à une progression de 0,7% par rapport au 4Q16, et une part de marché de 15,2%. Aux Etats Unis, les ventes de Dell ont reculé de 12,3% au 4Q17, soit 3,69 millions d’unités. Selon Gartner, les livraisons de Dell "ont légèrement augmenté au quatrième trimestre de 2017", réalisant de "bons résultats dans la zone EMEA, en Asie/Pacifique et en Amérique latine, mais ses résultats ont été faibles en Amérique du Nord". "En règle générale, Dell accorde une plus grande priorité à la rentabilité que la part de marché", selon l’étude.

"Déclin abrupt" des expéditions de PC aux Etats-Unis



Quatrième au classement des ventes mondiales d’ordinateurs, Apple a expédié 5,44 millions de Macs dans le monde au 4Q17, soit une progression de 1,4% par rapport au 4Q16, et une part de marché de 7,6%. Aux USA, Apple, qui est 3e derrière HP et Dell, a vu reculer ses ventes de 1,6% au 4Q17, soit 1,97 millions d’unités et une part de marché de 13%. Sur l’ensemble de l’année 2017, la firme à la Pomme a expédié 19,29 unités, soit une progression de 4,1%, correspondant à une part de marché mondiale de 7,4%.

Sur 71,55 millions d’unités expédiées au 4Q17, les ventes de PC en région EMEA ont totalisé 21,8 millions de PC (-1,4 par rapport au 4Q16), alors que le marché de la région Asie/Pacifique a représenté 25 millions d’unités soit une progression de 0,4% par rapport à la même période de 2016.

Aux États-Unis, "les expéditions de PC ont dépassé 15,2 millions d'unités" au 4Q17, soit une baisse de 8% par rapport au 4Q16. "HP Inc. a été le seul fournisseur à augmenter ses livraisons au cours du trimestre", selon Gartner qui attribue cette baisse "à la faible demande des consommateurs, malgré les ventes des fêtes de fin d'année".

"Les ventes en période de vacances aux États-Unis étant constituée essentiellement de produits grand public tels que les haut-parleurs à commande vocale et les nouveaux téléphones intelligents. Les PC ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec ces articles cadeaux pendant la saison des fêtes", selon Gartner qui a noté "une croissance constante des jeux et des ordinateurs haut de gamme", sur le marché US.

