Fouzia Adjailia est une étudiante algérienne originaire de la wilaya de Tébessa. Elle a fabriqué, dans son domicile à partir de ses propres ressources, un robot intelligent, baptisé "Gardenia". Dans une vidéo réalisée et publiée mercredi 07 février 2018 par Al Jazeera sur sa page Facebook (Vidéo en tête de cet article), Fouzia Adjailia et Gardenia, capable de communiquer et de ... danser, nous font une démonstration.

Fouzia Adjailia suit actuellement un master en Intelligence artificielle à l'université de Tébessa. Et c'est Gardenia qui nous le dit. Fabriqué par cette étudiante dans son domicile, ce robot intelligent peut accomplir plusieurs fonctionnalités grâce à la reconnaissance vocale, sans nécessiter une télécommande ou un dispositif de manipulation.

La vidéo publiée par Al Jazeera montre ainsi Gardenia en train de répondre aux questions de sa créatrice et expliquer quelles sont ses fonctionnalités. Outre la reconnaissance vocale, ce robot peut également danser comme les humains, communiquer avec ces derniers, suivre leurs mouvements et la trajectoire d'un objet en circulation.

Gardenia est également capable de contourner des obstacles durant son déplacement.

La même source explique que Fouzia Adjailia a fabriqué cet engin en quatre mois, de ses propres ressources matérielles et financières.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.