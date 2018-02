Championnat d'Afrique de lutte: 10 médailles pour l'Algérie lors de la première journée

La sélection algérienne de lutte associée (cadets/cadettes) a décroché dix médailles (3 or, 2 argent et 5 de bronze), mercredi lors de la première journée des championnats d’Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui se déroulent du 7 au 11 février à Port Harcourt au Nigeria.

La première journée, consacrée à la catégorie des cadets (gréco-romaine) et cadettes, a été très prolifique pour la sélection algérienne qui a brillamment entamé le rendez-vous africain en attendant la suite des épreuves programmées pour les quatre prochaines journées.

Les cadets algériens (gréco-romaine) ont obtenu cinq médailles (2 or, 2 argent et 1 de bronze). Les deux médailles d’or ont été décrochées par Mohamed Yacine Dridi (48 Kg) et Fadi Roubah (80 Kg), alors que les deux médailles d’argent ont été l’œuvre d’Omrane Cherrad (45 Kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi (60 Kg). Bassim Sbaâ (71 Kg) a décroché le bronze.

De leur côté, les cadettes algériennes se sont également distinguées en allant chercher cinq médailles (1 or et 4 de bronze). La médaille d’or a été l’œuvre de Souad Malek Bouksir (53 Kg).

Les quatre médailles de bronze ont été remportées par : Souhila Larbi (43Kg),Farida Arabi (49 kg),Chaimaa Kaddour (57 Kg) et Naima Benaroum (65 kg).

La journée de jeudi sera consacrée aux tours préliminaires et finales de la lutte libre (cadets).

Quarante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) prennent part au rendez-vous africain de Port Harcourt (Nigéria).

L'Algérie est représentée par 15 athlètes seniors (8 Gréco-romaine, 4 en lutte libre) dont trois dames, 13 athlètes chez les juniors garçons (4 Gréco-romaine, 5 en lutte libre) et quatre filles, 18 chez les cadets (6 Gréco-romaine, 7 en lutte libre) et cinq filles.

Les sélections algériennes sont conduites par les staffs techniques composés des entraîneurs: le Roumain Rusu Dumitru Cornel, Benjedaâ Mazouz, Aoune Fayçal, Salim Chami, Benrahmoun Mohamed, Messaoud Zeghdane, Naanaa Abderrahmane et Boukrif Moufida.

La direction des équipes nationales (DEN) compte énormément sur la participation de la catégorie des cadets et cadettes puisque ces championnats d'Afrique seront qualificatifs aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) de Buenos Aires en Argentine (6 au 18 octobre).

Lors des derniers championnats d`Afrique 2017 (cadets, juniors, seniors et féminine) organisés à Marrakech au Maroc, les sélections algériennes avaient décroché 36 médailles (14 or, 15 argent et 7 bronze.

