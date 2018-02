Le président de l'APN se démarque à son tour de Tliba et dénonce un "dépassement grave"

Le président de l'Assemblée Populaire Nationale (APN), M. Saïd Bouhadja a dénoncé mercredi à Alger l'implication de son nom dans la supposée "coordination de soutien à la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat", le qualifiant de "dépassement grave" impliquant la prise de sanctions à l'encontre de ses auteurs.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie célébrant le 20e anniversaire de l'institution du Conseil de la nation, M. Bouhadja a dénoncé les déclarations du membre du comité central du Front de Libération Nationale (FLN) et député Baha Eddine Tliba qui a cité son nom parmi les membres de la supposée "coordination de soutien à la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat", aux côtés d'autres personnalités dont les deux anciens présidents de l'organe exécutif, Abdelmalek Sellal et Abdelaziz Belkhadem ainsi que d'anciens ministres et des ministres en exercice.

Cela est "un dépassement grave" qui implique la prise de sanctions à l'encontre de ses auteurs, a-t-il estimé.

Le Secrétaire Général du FLN, Djamel Ould Abbas avait évoqué la veille l'action menée par des parties au sein du FLN concernant la candidature du président de la République à un cinquième mandat, ajoutant que cette question ne peut être tranchée que par le président Bouteflika.

M.Ould Abbas a souligné que cette coordination "n'existait réellement", ajoutant que "Les auteurs de la présumée liste qui aurait annoncé son adhésion à cette coordination ont démenti l'information (les deux anciens présidents de l'organe exécutif, Abdelmalek Sellal et Abdelaziz Belkhadem ainsi que d'anciens ministres et des ministres en exercice).

Le SG du parti a annoncé le renvoi de l'auteur à l'origine de cette initiative devant le conseil de discipline, affirmant que la direction du parti l'avait averti, il y a une semaine, de ne pas évoquer la question du 5ème mandat, au sujet de laquelle M. Ould Abbas avait donné des instructions interdisant aux membres et élus du Parti d'évoquer cette question.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.