Les secrets d'Azzedine Alaïa: Le reportage inédit de France 2 sur la face cachée du couturier franco-tunisien (VIDÉO)

"C'est l'un des derniers grands maitres de la haute couture (...) Le plus petit des grands couturiers", c'est ainsi que l'émission "Stupéfiant!" présentée par la journaliste française Léa Salamé sur France 2 décrit Azzedine Alaïa, couturier franco-tunisien, décédé le 18 novembre 2017 et enterré en Tunisie.

Le reportage dresse un portrait intimiste d'Alaïa en piochant dans les aspects les moins connus de sa vie, relatés par ses proches.

C'est par "le temple de la mode", où vivait et travaillait Alaïa, que la journaliste commence à cerner les amitiés du défunt. Dans l'hommage qui lui a été rendu là-bas, il y avait ses créations mais aussi ses amies les plus proches, des célébrités comme Naomi Campbell, Cindy Crawford, Farida Khelfa, Fanny Ardant et tant d'autres, venues en nombre, saluer l'oeuvre du couturier dans l'exposition qui lui est dédiée.

"Il avait la tête dans les étoiles et les pieds sur terre", "il était libre", "il était un architecte des corps", "il sublimait la féminité", "il était un génie", c'est par ses mots que ses amies le décrivent.

Le reportage revient sur ses débuts et son ascension, mais aussi sur son caractère; timide, mystérieux, généreux drôle, franc: "Il dit les choses justes, il t'attaque là où il faut", témoigne son amie Carlyne Clef Duzeele, une styliste magazine qui a collaboré avec beaucoup de couturiers.

Farida Khelfa s'est confiée, quant à elle, sur sa relation privilégiée avec lui et sur son adoration des bébés.

Azzedine Alaïa aimait cuisiner, recevoir et danser. Le reportage fait découvrir ses espaces intimes, mais aussi son histoire d'amour. Le couturier était en couple depuis 60 ans avec le peintre Christoph von Weyhe. Ce dernier a évoqué son histoire d'amour avec le couturier, un amour qui "n'a jamais diminué", confie-t-il.

