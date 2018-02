Jusqu'où l'App mobile portera-t-elle le citoyen ?

Cropped shot of a group of people using their smart phones in synchronicity | PeopleImages via Getty Images

D’ici un an, il faut s’attendre à plus de villes intelligentes fonctionnelles dans la planète. Singapour, Barcelone, Dubaï, ou la ville Sud-Coréenne Pusan, sont des exemples à travers lesquelles l’efficacité de l’intégration des systèmes dans un même lieu a permis la création de systèmes d’informations multidimensionnels dotés d’une automatisation intelligente qui en appellera à davantage d’applications fonctionnelles.

Cependant, ces "Smart Cities" nécessitent la numérisation du dernier élément de la chaine qui est le citoyen. La digitalisation de la totalité de ces agissements quotidiens le rendra intelligent et apte à occuper sa place de "e-citoyen" dans les villes intelligentes. Le "Smart Citizen" est donc celui qui utilise des solutions algorithmiques pour numériser son cycle de vie quotidienne afin de devenir une partie intégrante de la ville intelligente. En clair, les activités matérialisées qu’il a l’habitude de faire tout au long de la journée, il les fera, en temps réel et en mode dématérialisé, via une interface hardware connectée à un réseau mobile. Par exemple, sur un plan administratif, le document ne sera plus le trait d’union entre le citoyen et le gouvernement, mais c’est la data contenant l’information utile qui prendra le relais dans les villes intelligentes.

Dans ces dernières, les citoyens intelligents génèrent de la data via l’utilisation des applications mobiles. Certains gouvernements réfléchissent sérieusement à mettre en exécution une ou plusieurs applications qui permettent de faire interagir gratuitement plusieurs structures gouvernementales avec les terminaux mobiles des citoyens. Ainsi, le vote, la demande d’audience, la plainte de police, le retrait de documents d’état civil, peuvent être ainsi programmés et opérés à distance via un smartphone, une tablette ou même une Smart TV. Ces interactions sont centralisées par un serveur dans le Cloud qui sera placé sous la responsabilité de la justice numérique.

La démocratisation des terminaux mobiles a donc favorisé l’apparition des profils intelligents de millions de citoyens dans le monde. Le positionnement GPS, l’appareil photo, la reconnaissance faciale, et l’adresse IP du réseau de l’opérateur seront nécessaires pour créer des citoyens engagés (et transparents) dans une ville intelligente. Les applications mobiles réduisent ainsi le coût et améliorent l’interaction entre pouvoirs publics et citoyens. L’information numérique devient ainsi le nœud de la "Smart City".

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.