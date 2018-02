Le directeur de la Wataniya 2 démis de ses fonctions

Le directeur de la deuxième chaine nationale "Wataniya 2" Imed Barboura a été démis des ses fonctions mercredi annonce un communiqué publié par la Télévision tunisienne sur sa page Facebook.

Selon le communiqué, la raison invoquée pour son limogeage serait liée à la diffusion de la plénière de l'Assemblée des représentants du peuple sur la Wataniya 2 via le réseau terrestre et non sur satellite comme cela se fait d'habitude empêchant ainsi certains téléspectateurs de regarder le nouveau député Yassine Ayari prêter serment: "La prestation de serment du député Yassine Ayari ainsi que le début de la plénière seront rediffusés cet après-midi" indique le communiqué.

Imed Barboura a été nommé directeur de la Wataniya 2 en octobre 2017 en remplacement de Chadia Khedir.

