ESPACE - Plusieurs centaines de milliers de personnes ont suivi en direct sur internet ce mardi 6 février l'épopée de la voiture propulsée dans l'espace par la fusée Falcon Heavy -une première pour un véhicule de série-, donnant lieu à des images spectaculaires du véhicule et de "Starman", son conducteur factice, avec vue imprenable sur la planète Terre.

"Apparemment, il y a une voiture en orbite autour de la Terre", a tweeté le richissime et fantasque fondateur de SpaceX, Elon Musk avec un lien renvoyant vers la vidéo de cette mise en scène digne d'un film de science-fiction.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018