Le mystère est résolu. Toad, petit personnage présent dans des dizaines d'éditions du jeu vidéo "Mario" depuis 1985, a toujours suscité des interrogations autour de son anatomie. Mais dimanche 4 février, les fans de la saga de Nintendo ont obtenu la réponse à la question qu'ils se posaient depuis plus de 30 ans: le haut du crâne de Toad, est-ce sa tête ou un chapeau en forme de champignon?

À travers une courte vidéo sous forme de "foire aux questions" publiée sur la page YouTube de Nintendo, Yoshiaki Koizumi -un des créateurs de "Mario"- révèle face-caméra qu'il s'agit bien de sa tête et non d'un couvre-chef.

L'information, tenue secrète depuis 1985 et la création du personnage, est pourtant loin de faire l'unanimité chez les fans de "Mario". De nombreuses enquêtes et contre-enquêtes sont régulièrement menées par des spécialistes des jeux vidéo aussi bien que des anonymes.

En novembre 2017, le site Dorkly avait mené une enquête sérieuse, énumérant les arguments qui pourraient donner raison aux deux partis: "l'équipe tête" et "l'équipe chapeau". L'enquête s'était finalement conclu par un avis favorable à la "l'équipe tête".

"FAKE NEWS"

À la suite de la diffusion de cette vidéo, certains internautes n'ont pas hésité à remettre en doute la parole du créateur de Mario, captures d'écrans à l'appui. Sur Twitter, des images extraites de dessins animés ou de jeux vidéo semblent contredire l'affirmation de Yoshiaki Koizumi.

Nintendo claims that Toad isn't wearing a hat, but in the 1980s TV series "The Super Mario Bros. Super Show!" he clearly takes it off. I mean, what are we to believe, that this is some sort of a magic Toad head or something? Boy, I really hope somebody got fired for that blunder. pic.twitter.com/9kkwhgMUPc

— Nathan McDermott (@natemcdermott) February 5, 2018