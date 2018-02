Coca-Cola contribue au programme "Année Verte" de la Wilaya d'Oran

Dans le cadre du programme "Année verte" initié par la wilaya d’Oran, Coca-Cola Algérie a contribué aux efforts visant à faire d’Oran une ville écoresponsable à travers une vaste opération de plantation de 800 arbres à tiges longues aux abords du Lac Telamine.

Cette action faite sous le patronage du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, en collaboration avec les services de la Wilaya d’Oran et la Direction Générale des Forêts, s’inscrit dans un programme qui vise à faire d’Oran une ville verte.

C’est Amel Benchikh El-Hocine, Directrice des Relations Publiques de Coca-Cola Algérie qui nous l’explique: "La protection de l’environnement est un engagement majeur pour Coca-Cola. Conscients que nous avons un rôle à jouer en tant qu’acteur industriel mondial, nous nous engageons à limiter au maximum nos impacts sur la nature à travers des axes majeurs comme l’eau et le recyclage. Cette stratégie de développement durable s’aligne parfaitement avec la politique de durabilité et de préservation de l’environnement mise en place en Algérie."

En effet Coca-Cola active régulièrement des actions de responsabilité sociale sur le territoire national, notamment à Oran. Cette fois, cela s’est concrétisé à travers la donation et la plantation de 314 peupliers et 486 platanes au sein du Lac Telamine dans les communes de Benfriha et Gdyel à Oran: "Nous menons cette action afin de soutenir les efforts de la Wilaya d’Oran, et travaillons étroitement avec les Scouts Musulmans Algériens et la Conservation des Forets pour son implémentation," a précisé Amel Benchikh El- Hocine.

Programmée pour ce samedi 3 février à Oran à l’occasion de la Journée Mondiale de la Protection des Zones Humides, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Water Stewardship Program, une des plus importantes plateformes écologiques de Coca-Cola dans le monde. Il s’agit d’un ensemble d’actions qui s’articulent essentiellement autour de la préservation des ressources en eaux. Amel Benchikh El-Hocine nous dira à ce sujet : "Chez Coca-Cola nous sommes soucieux de la préservation des ressources en eaux et nous mettons en place une politique de développement durable et de préservation de l’environnement pour garantir un meilleur avenir pour les générations futures.

C’est ainsi que nous avons décidé de contribuer à cette cause en menant cette action à Oran, qui sera un prélude à d’autres que nous comptons réaliser dans les prochains mois partout en Algérie" A noter, qu’en plus de ses engagements dans le domaine de la préservation de l’eau, Coca-Cola s’engage d’ici 2030 à collecter et recycler l’équivalent de chacune des bouteilles ou des canettes qu’elle commercialisera à travers le monde.

