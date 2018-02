Pornhub se débarrasse des faux pornos créés par une intelligence artificielle

INTERNET - Le site de vidéos pornographiques Pornhub a décidé d'enlever complètement les vidéos générées par de l'intelligence artificielle de sa plateforme, rapporte Motherboard.

Connus sous le nom de "deepfakes", ces vidéos utilisaient les photos de célébrités et accolaient leurs visages sur les stars pornos. Pornhub a jugé cette pratique comme non consensuelle, dans la même catégorie que la vengeance pornographique (revenge porn).

"Nous ne tolérons aucun contenu non consensuel sur le site et nous enlevons tout ce dit contenu aussitôt que nous en sommes informés", a déclaré un porte-parole de Pornhub par courriel à Motherboard. "Le contenu non consensuel viole directement nos conditions de service et consiste de contenu comme la vengeance pornographique, les "deepfakes" ou tout ce qui est publié sans le consentement ou la permission d'une personne."

Malgré cette déclaration, Motherboard a été en mesure de rechercher des "deepfakes" sur le site porno aisément, certaines vidéos comportant "deepfakes" dans le nom des vidéos ou dans les mot-clés de recherche.

Pornhub emboîte ainsi le pas Gfycat et Discord qui ont dû aussi bannir cette pratique après que des utilisateurs ait bénéficié de cette technologie pour créer des images pornographiques de camarades de classe ou de collègues de travail.

Le site d'information technologique The Verge croit que cette technologie a un potentiel immense. Que pourrait réaliser cette technologie d'intelligence artificielle pour le monde politique, les médias ou les criminels?

"Nous croyons que le changement de visage est la finalité, mais c'est clairement seulement le début", écrit le magazine. "On ne peut pas dire quels objets, actions ou scènes pourraient être fabriqués avec assez de données photographiques et vidéo disponibles. La ligne entre le vrai et le faux ne deviendra que de plus en plus floue", avance The Verge.