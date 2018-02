NEIGE - Alors que des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports et sur les routes ce mercredi 7 février, en particulier en région parisienne, de magnifiques photos de Paris sous la neige fleurissent ici et là.

En Ile-de-France, un pic de 739 kilomètres de bouchons a été enregistré mardi peu avant 19H30 par le site d'informations routières Sytadin. Le trafic sur les lignes 1, 2, 5 et 6 du tramway parisien doit seulement reprendre à 12H00, selon la RATP. Les transports scolaires ne circuleront pas non plus mercredi dans plusieurs départements et la SNCF, elle, conseille à ses "clients de reporter leurs déplacements".

Mais malgré la pagaille, Paris reste Paris, et sous un manteau blanc elle nous offre de très belles photos. Le HuffPost vous propose une sélection des plus belles photos de Paris sous la neige.

#parissouslaneige #assembleenationale #DirectAN #Neige ❄️ Une publication partagée par Aurel (@aurelmesl) le 6 Févr. 2018 à 11 :59 PST

Ce soir à #Paris, un bonhomme de #neige vole la vedette à la tour EIffel. Crédit : Instagram/whatagals_6 pic.twitter.com/PpT6nMp5jn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 6, 2018

