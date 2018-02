FESTIVAL - Des pointures de la musique électro se produiront lors de la prochaine édition du festival Atlas Electronic à Marrakech. Du 30 août au 2 septembre prochain, plus de 70 artistes du monde entier passeront derrière les platines dans la villa Janna, au coeur de la palmeraie de Marrakech.

Parmi eux, le DJ Britannique Jamie xx, connu pour son appartenance au groupe The xx, et pour ses remixes comme celui de "Rolling in the Deep" de la chanteuse Adele qui a récolté plus de 10 millions de vues sur YouTube. Mais aussi le DJ espagnol John Talabot, encensé par la critique lors de la sortie de son album "ƒIN" en 2012, et qui a d'ailleurs remixé plusieurs morceaux de The xx.

Les trois DJ derrière le label britannique Hessle Audio, à savoir Ben UFO, Pearson Sound et Pangea, amis depuis les bancs de l'université de Leeds, en Angleterre, font également partie du line-up de cette troisième édition du festival marrakchi.

Cette année, une bonne partie de la programmation sera féminine, avec la présence de l'Allemande Lena Willikens, des Turques Zozo, Ece Özel et Debora Ipekel, de la Française OKO DJ, de la Tunisienne Deena Abdelwahed, de l'Argentine Ana Helder, des Londoniennes Anu et Tash LC, de la Marocaine Yasmean et de la Néerlandaise Sophia Moulay.

Côté marocain, une dizaine de jeunes DJs feront danser les festivaliers, tels que Aesthes (Abdes Alaoui), Jalil Yassir, Driss Bennis, Zakaria, DexLeMaffo (Badr Khiyat) ou M.A.O.U (Marouane Ghabri), qui se produisent régulièrement dans les clubs de Casablanca, Rabat, Marrakech ou à l'étranger. À noter que le label casablancais Casa Voyager sera aussi présent, aux côtés du collectif V.I.V, également basé à Casablanca, et du jeune label ougandais Nyege Nyege Tapes.

Le festival ne mettra pas seulement l'électro à l'honneur. Des live bands et chanteurs de divers horizons musicaux se produiront pendant les quatre jours de l'événement, tels que les Sahraouis Generation Taragalte, les Italiens Ninos du Brasil, la chanteuse tanzanienne Mim Suleiman, le trio français J-Zbel et les groupes marocains Amazigh Blues et Bana.

Fondé en 2016 à Marrakech, le festival Atlas Electronic Music, Arts & Culture a été créé pour mettre en avant la musique électronique underground, organiser des collaborations artistiques exclusives et, plus largement, servir de "pont" entre différentes cultures.