Et la perruque de Donald Trump s'envola

Une vidéo a fait son apparition aujourd’hui mercredi 7 février qui permet de répondre à la question de beaucoup se posaient sur la nature de la chevelure du président américain Donald Trump.

La vidéo montre Donald Trump en train d’embarquer sur l’avion Air Force One alors que le vent souffle très fort secouant les cheveux du président américain et découvrant une grande partie de son cuir chevelu complètement chauve.

Alors que le président américain monte les marches pour embarquer et que le vent souffle, on voit, dans un premier temps, un large scalpe dénudé sur le côté droit de sa tête.

Mais le pire est à venir: le président emprunte les marches et la caméra est placée précisément derrière lui et le vent, impitoyable, ouvre une voie énorme au milieu des cheveux et dévoile l’ampleur de la calvitie de Donald Trump.

Beaucoup de spéculations avaient eu lieu pendant la campagne électorale de Donald Trump et lorsqu’il venait d’être élu sur la forme curieuse de sa coiffure et certains médecins spécialistes du cuir chevelu avaient assuré à la presse people américaine qu’il avait subi des transplantations de cheveux.

Il est même arrivé que des “témoins” se soient sentis obligés de déclarer à la presse qu’ils avaient approché Trump de très près et qu’ils pouvaient assurer au reste de l’Amérique que ses cheveux étaient bien réels et bien à lui.

Interrogé par des journalistes américains, les chargés de com de la maison blanche ont préféré ne pas commenter les nouvelles images apparues et qui ont immédiatement été massivement partagées.

Lorsqu’il était candidat en campagne pour la présidence des Etats-Unis, Trump avait promis qu’il prouverait une fois pour toutes que tous ses cheveux étaient bien les siens, allant même jusqu’à prévenir que s’il venait à être élu président, il changerait de coiffure, “celle-ci n’étant pas une coiffure facile à maintenir et à la Maison blanche, je n’aurai pas le temps, je serai beaucoup trop occupé”.

