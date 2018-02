Quand Jamel Debbouze résume en un post le ressenti de ces dernières semaines

HUMOUR - Au Maroc comme en France, il fait très froid en ce moment! Depuis le début de l'année, les Marocains se plaignent régulièrement sur les réseaux sociaux des températures qui parfois chutent en-dessous du zéro.

Actuellement en tournée en France, l'humoriste franco-marocain semble aussi souffrir de la baisse vertigineuse du mercure. Pour en rire, il a partagé l'une des plus célèbres scènes du film culte "Asterix et Obelix Mission Cléopatre", celle où le personnage qu'il interprète, Numérobis, arrive en Gaule en plein hiver:

Une vidéo qui a visiblement beaucoup parlé aux fans du comique puisqu'elle a été partagée plus de 16.000 fois sur Facebook.

Jamel Debbouze sera ce soir un des invités de l'émission "Au Tableau", diffusée sur la chaîne française C8 et produite par son épouse Melissa Theuriau. Émission durant laquelle l'humoriste répondra aux questions d'un groupe d'élèves de primaire. L'humoriste passera devant les écoliers après Nicolas Hulot, ministre de français de la Transition écologique et solidaire, et Manuel Valls, ancien Premier ministre.