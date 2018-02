Premier tour de manivelle du film "Héliopolis" à Alger en mars prochain

Le tournage du film "Héliopolis" de Djaafar Kacem, traitant des massacres du 8 mai 1945, débutera au mois de mars prochain, a-t-on appris, mardi à Oran, de la directrice de production de la société Prod Art Film.

En marge du casting organisé à Oran pour choisir les comédiens devant être distribués dans cette oeuvre, Meriem Meftahi a indiqué que le premier tour de manivelle de ce film sera donné à Alger. Des scènes devront être également tournées à Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Ain Témouchent durant dix semaines.

"Héliopolis", nom d’une ville près de Guelma, retrace durant deux heures les manifestations du peuple algérien réclamant son indépendance, le jour de la proclamation de la fin du 2ème conflit mondial et les massacres barbares de l’armée coloniale qui ont suivi ces manifestations à Guelma, Sétif, Kherrata et d'autres localités faisant 45.000 morts.

Le casting, organisé mardi à la salle de la cinémathèque d’Oran, vise à sélectionner les comédiens devant camper les différents rôles du film. Il sera prêt au début de l’année 2019, a souligné la directrice de production de la société Prod Art Film.

D’autres séances de casting ont eu lieu à Tlemcen, Ain Témouchent et Sidi Bel Abbès, a rappelé Meriem Meftahi.

"Héliopolis" est la première oeuvre cinématographique du réalisateur et producteur Djaafar Kacem, connu pour ses sitcoms et feuilletons comme "Djemai Family", "Kahouat Mimoune", "Achour El Acher" et "Mawed maa el qadar".

