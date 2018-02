Création du Conseil d'affaires algéro-français à l'issue du forum FCE-MEDEF

Un Conseil d’affaires algéro-français a été créé ce mercredi à Alger par l’organisation patronale algérienne, le Forum des chefs d’entreprises (FCE), et son homolgue française, le Mouvement des entrepreneurs de France (MEDEF). Une importante délégation du MEDEF est arrivée ce matin à Alger.

Le protocole d’accord portant création de ce Conseil d'affaires a été signé par M. Ali Haddad, président du FCE, et Pierre Gattaz, président du MEDEF, en marge d’un forum d’affaires de deux jours tenu mercredi à Alger avec la participation d’une cinquantaine d’entreprises françaises.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Yousfi Yousfi, a pris part à la cérémonie de signature. «Je porte beaucoup d’espoir pour ce Conseil d’affaires, car il va contribuer à la refondation de la coopération économique entre l’Algérie et la France», a avancé M. Haddad, président du FCE.

"Je suis heureux de la signature de cet accord, car il donne la priorité à la jeunesse et au partenariat", a déclaré pour sa part M. Gattaz.

Un Mémorandum d’entente portant sur la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse et l’entreprenariat, la formation et le numérique, a été également signé par les deux organisations patronales.

Le forum d’affaires entre le FCE et le MEDEF

Auparavant, un forum d’affaires regroupant des membres du FCE et une cinquantaine d’entreprises du MEDEF, dont des grands groupes et des PME, s’était ouvert dans la matinée.

Présidée par Ali Haddad, président du FCE, et Pierre Gattaz, président du MEDEF, cette rencontre s'est tenue autour de quatre thématiques : le numérique, les énergies renouvelables, le partenariat public-privé et la sous-traitance.

Dans son intervention, Ali Haddad, président du FCE, a plaidé pour une «alliance stratégique» avec la France notamment, dans les domaines de l’énergie dont les énergies renouvelables, la pétrochimie, la métallurgie, l’agriculture, l’agro-industrie, la santé, l’industrie pharmaceutique et le numérique ». Selon lui, une telle alliance pourrait constituer le socle d’une coopération Nord-Sud.

M. Haddad a salué, à cette occasion, l’approche rénovée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a mis fin à la discrimination entre le secteur public et le secteur privé, permettant l’émergence d’un «secteur privé algérien compétitif».

Grâce à cette réforme, les exportations hors hydrocarbures de l’Algérie, issues du secteur privé, devraient s’établir à plusieurs milliards de dollars dans quelques années, a-t-il avancé.

Pour sa part, M. Gattaz, il s’agit de «la plus importante délégation du Medef en Algérie. Cela témoigne de l’importance accordée par notre secteur privé à la coopération économique avec l’Algérie (…) Nous sommes venus pour essayer de concrétiser trois actions importantes : valoriser les talents que nous partageons, renforcer le partenariat entre nos communautés d’affaires et donner la priorité à la jeunesse et à l’entreprenariat», a-t-il soutenu.

Il a qualifié la diaspora algérienne en France de «force, richesse et support» pour co-construire l’avenir des deux pays, et a appelé à exploiter les grandes mutations que connaît le monde comme la transformation énergétique, la révolution numérique et les évolutions migratoires pour relever en commun les défis en matière de croissance et d’emploi.

M. Gattaz a souhaité voir l’entreprenariat et un partenariat gagnant-gagnant et durable devenir au cœur des relations bilatérales entre l’Algérie et la France, car c’est l’entreprise, selon lui, qui détient plus de 90% des solutions pour ces défis. «L’heure est à la réalisation », a-t-il dit avant de poursuivre « ce forum est l’occasion de renouveler formellement notre partenariat».

Plus de 60 chefs d’entreprises français, représentant plusieurs secteurs comme les infrastructures, les transports, la construction, l’aéronautique, la défense, la finance, l’environnement, l’énergie, l’industrie, l’environnement, le numérique, l’éducation et les services, ont pris part à ce forum.

