Agent GirlPower, la première marque féministe du monde arabe voit le jour

MODE - La première marque de mode éthique et féministe du monde arabe s'apprête à être lancée. Baptisée Agent GirlPower, cette nouvelle ligne de vêtements engagée sera dévoilée le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale de la femme et vise à donner une voix aux femmes du monde entier à travers des messages forts et fédérateurs.

Porté par l'activiste humanitaire et mécène américaine d'origine égyptienne Maryam Montague, Agent GirlPower vise à unir les femmes autour d'un seul et même combat: l'égalité.

Basée à Marrakech, Maryam Montague, qui est également directrice artistique de la marque, définit Agent GirlPower comme "une marque de mode qui vise à provoquer des conversations franches sur le féminisme ". Pour elle, " le féminisme ne consiste pas à haïr les hommes ou à vouloir être meilleur qu'eux. C'est simplement une croyance en l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous nous élevons tous ensemble", invoque-t-elle.

Composée de 10 pièces de street style et bijoux fabriqués de manière éthique, la première collection d'Agent Girl Power se décline en t-shirts, sweats, bonnets et boucles d'oreilles utilisant le pouvoir des mots pour faire passer des messages. Ainsi, la marque habille des messages féministes en arabe et en anglais, pour unir les féministes quelles que soient leurs langues ou leurs nationalités.

Ambassadrice de cette nouvelle marque engagée, c'est l'actrice franco-marocaine Ouidad Elma qui prête son visage à la campagne Agent Girl Power. La jeune native du Rif, qui joue notamment dans le nouvelle série de la BBC "The Last Post", se dit optimiste quant à la situations des femmes dans le monde.

"J'ai toujours refusé de prêter mon nom aux marques, mais ce projet me tient vraiment à cœur. Je crois sincèrement que notre évolution au Maroc et partout dans le monde passera par une réelle solidarité entre nous, les femmes, pour réactiver la matrice féminine", confie Ouidad Elma au HuffPost Maroc.

"Agent GirlPower représente qui je suis. Forte, sans peur et prête pour le changement! En tant que femme arabe, je veux partager mes valeurs féministes et travailler pour un monde plus juste. Les stéréotypes désuets des femmes arabes soumises sont insultantes et doivent disparaître", déclare la jeune actrice.

"C'est une marque à la fois écologique, éthique et féministe. De plus, 10 % des revenus seront versés à Project Soar Morocco, dont je suis également la marraine. C'est une ONG qui s'occupe des jeunes filles de 11 à 18 ans au Maroc afin de leur permettre une éducation et leur offrir l'opportunité de devenir ce qu'elles voudraient être", précise Ouidad Elma.

C'est donc une nouvelle marque engagée qui voit le jour avec pour objectif d'aider les femmes du monde arabe et partout ailleurs, à exprimer librement qui elles sont vraiment, et contribuer ainsi à un avenir meilleur. Rendez-vous le 8 mars pour se joindre au mouvement.