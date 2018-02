La Tunisie a-t-elle suffisamment de think tanks? Sont-ils performants? Chaque année, l’université de Pennsylvanie publie un index des think tanks qu’elle a répertoriés, pays par pays. Ce 30 janvier, la 11ème édition du "Global Go-To Think Tanks Index 2017" vient de paraître. Il constitue le répertoire le plus complet sur les think tanks dans le monde, portant sur plus de 7815 instituts et centres de recherche dans 182 pays.

D’après ce classement, la Tunisie vient de marquer sa présence par cinq think tanks parmi les meilleurs instituts de recherche dans la région MENA.

C’est l'Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) qui figure en premier dans la liste des think tanks tunisiens. Il est classé en 29e position. Ensuite, arrive l’Observatoire tunisien de la transition démocratique (65e) suivi par le Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (75e), International Mediterranean Studies Centre (84e) et l’Institut Kheireddine (87e).





Sur les 90 think-tanks de la région MENA, le Center for Strategic Studies (CSS, Jordanie) est en tête du peloton. Il devance, ainsi, l’Institute for National Security Studies (INSS, Israël), le Carnegie Middle East Center (Liban) et l’Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS, Egypte).

Au niveau du Maghreb, c’est le Maroc avec l’OCP Policy Center qui arrive premier. Il est classé 9ème dans la région MENA.

En effet, selon ce classement, si le premier think thank tunisien arrive 29e sur la liste, le Maroc affiche déjà trois et l’Égypte six.

Alors que la Tunisie possède 20 think tanks, le Maroc en a seulement 14 et l’Égypte 39.





Concernant la catégorie "Think Tank to watch in 2018", le rapport évoque l'Observatoire Tunisien de la Transition Démocratique. Il ferme la marche des 105 think tanks classés. Cette catégorie met à l'honneur les think tanks qui ont présenté des excellentes recherches et avancées innovantes au cours des 24 derniers mois.

Qu'est-ce qu'un think tank ?

“Think tank” est une expression anglo-saxonne qui signifie, littéralement “réservoir de pensée”. C’est un cercle de réflexion ou laboratoire d'idées dont l’activité principale est généralement de produire des études et d'élaborer des propositions, le plus souvent dans le domaine des politiques publiques et de l'économie.

On considère généralement que le premier “think tank” était la Fabian Society au Royaume-Uni et créée en 1884 pour promouvoir des réformes sociales. Mais d’autres estiment que le premier vrai “think tank” clairement identifiable est la Brookings Institution créée en 1916 aux USA. La création de think tanks a été massive de la fin des années 60 au début des années 2000.

Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de think tanks, suivi depuis quelques années par la Chine. D’après ce rapport, en 2016 sur les 7815 think tank, 1872 sont américains. Quant à la région MENA, elle englobe 479 think tanks, soit 6,1%% du total des think-tanks classés.

