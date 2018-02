HARCÈLEMENT - "Je suis coupable. Coupable de l'avoir mise dans cette voiture mais pas de la façon dont les gens le décrivent". Alors qu'Uma Thurman s'est confiée longuement et en détails au New York Times ce weekend sur l'agression qu'elle avait subie face à Harvey Weinstein, Quentin Tarantino a tenu à se défendre ce lundi 5 février d'avoir maltraité son égérie.

Le metteur en scène multi-oscarisé a expliqué dans une interview à Deadline qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser l'actrice lors du tournage de "Kill Bill: Vol. 2" et qu'il n'avait jamais eu un comportement violent, à la limite du sadisme. "(L'auteure de l'article du New York Times) ne m'a jamais contacté, et du coup je suis le seul tenu pour responsable", a commencé par se désoler Tarantino en dénonçant la formulation de l'article qui le pointait du doigt.

L'actrice avait raconté ne pas souhaiter conduire elle-même la voiture bleue dans une célèbre scène où elle retrouve Bill, car un membre de l'équipe de tournage l'avait prévenue que le véhicule était en mauvais état, mais que le réalisateur l'avait ensuite forcée à prendre le volant.

Assurant qu'il avait lui même effectué le trajet et convaincu la comédienne -sans la contraindre- de faire "ce qu'il n'avait jamais considéré comme une cascade", Tarantino a décrit ce lundi l'accident qui a suivi comme "plus que le plus grand regret de sa carrière, l'un des plus grands regrets de sa vie".

Le réalisateur a assuré avoir aidé Thurman a régler ses comptes dans le New York Times en allant chercher dans des archives la scène du crash (ci-dessus). Il s'est dit heureux d'avoir réussi à dénicher la vidéo qui apparaît dans le quotidien mais a expliqué ne pas savoir que la séquence avait été cachée à l'actrice pour éviter qu'elle ne porte plainte.

"Je ne peux qu'imaginer que c'est ce que Harvey avait en tête" en lui interdisant d'avoir accès à l'extrait, a estimé Tarantino mais "je ne savais pas qu'elle croyait que je faisais partie de cette tentative de dissimulation, elle m'avait juste dit qu'elle n'y avait pas accès".

Sur Weinstein et son agression, Tarantino assure avoir confronté le célèbre producteur quand l'actrice lui en a parlé, sa petite ami de l'époque ayant déjà subi la même chose. "Je m'en suis occupé. Ce que j'ai fait de bien est dans l'article (du New York Times) mais a été minimisé. Je me suis rendu compte que les attaques de Harvey se répétaient et je lui ai demandé de s'excuser auprès d'Uma", s'est-il défendu.

Souci de "réalisme"



Dans ce long entretien, Tarantino revient aussi sur deux séquences de l'article de ce weekend qui ont choqué de nombreuses personnes. "Uma dit que dans 'Kill Bill', Tarantino s'est fait un plaisir d'exécuter certains des détails sadiques comme lui cracher à la figure" pour les besoins d'une scène, peut-on lire.

Le metteur en scène s'est défendu de la formulation employée, expliquant que l'acteur qui devait cracher sur Thurman aurait surement été "trop impressionné" ou stressé et aurait donc dû refaire la scène plusieurs fois. Il s'est dont chargé de le faire pour limiter les prises, donc dans le but de moins mettre l'actrice mal à l'aise.

Concernant une scène ou le personnage se fait étrangler, Tarantino s'est aussi défendu de toute violence ou mauvais traitement. Il a assuré que Thurman avait elle-même eu l'idée, dans un souci de réalisme, qu'il utilise des chaînes et mette une vraie pression pour les gros plans. Il a expliqué avoir fait la même chose avec Diane Kruger dans "Inglourious Basterds", en lui demandant s'il pouvait réellement l'étrangler pendant 30 secondes pour ne pas que la scène "ait l'air d'un film".

En conclusion, le réalisateur a commenté qu'Uma Thurman lui avait dit que s'il n'était pas content de certains aspects de l'article du New York Times il n'avait à s'en prendre qu'à lui-même de ne pas avoir contacté le quotidien pour y exposer sa version des faits. Mais "nous allons bien" a-t-il assuré, "elle n'a jamais eu l'intention que quoi que ce soit me retombe dessus".