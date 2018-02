Nouvelle ville de Hassi Messaoud: lancement d'un appel aux investisseurs

Un appel a été lancé aux investisseurs et promoteurs immobiliers publics et privés intéressés par la concession de terrains dans la Ville nouvelle de Hassi Messaoud et de sa Zone d'activité logistique pour la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement.

Lancé par voie de presse par le ministère de l'Energie (maître d'ouvrage) et l'Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (maître d'ouvrage délégué), cet appel précise que pour le quartier prioritaire de la Ville nouvelle de Hassi Messaoud, la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement portent sur un centre commercial, l'hôtellerie, une médina, des sièges administratifs et la promotion immobilière (logements collectifs, semi-collectifs, individuels et mixtes).

Quant au site du secteur prioritaire de la ZAL, la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement concernent les secteurs de la logistique, manutention et stockage, transport et services connexes, énergies nouvelles et renouvelables, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, matériaux de construction, chimie, cosmétique et hygiène, électronique, électricité et électroménager ainsi que le bois, papier carton et imprimerie.

Il s'agit aussi des secteurs de l'informatique et des télécommunications, commerce et distribution, métallurgie et le travail de métal, textile, l'habillement et chaussures, machines et équipements automobile, plastique et caoutchouc, services et entreprises, centres de recherche et de développement et également l'artisanat.

Conçue pour accueillir une population de 80.000 habitants, la ville nouvelle de Hassi Messaoud est située à équidistance (80 km environ) de Ouargla, Touggourt et Hassi Messaoud.

Cette ville est dotée de l'ensemble des voiries et réseaux divers (électricité, eau, gaz, assainissement, télécommunications...) et desservie par la route nationale numéro 3 et la ligne ferroviaire, en cours de réalisation, reliant Touggourt à Hassi Messaoud.

Selon l'Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud, elle offre un cadre de vie de qualité, de sécurité, de confort urbain et d'attractivité à travers la qualité de ses aménagements et la diversité de son programme urbain, ainsi que ses activités industrielles et logistiques prévues au niveau de la ZAL située à environ 2 km.

Pour rappel, le processus de construction de cette ville nouvelle s`échelonne dans une première phase sur plusieurs étapes: La première étape, étalée de 2014 à 2018 comprend, notamment, la réalisation des travaux de viabilisation et des équipements permettant d`accueillir 45.000 habitants.

La deuxième étape (2019-2020) devrait voir l`achèvement de l`ensemble des équipements permettant de développer les capacités d`accueil à environ 67.000 habitants.

La troisième étape du projet (2021-2030) devrait permettre d`atteindre à terme une capacité de 80.000 habitants.

La ville nouvelle de Hassi Messaoud s’inscrit comme ville d’appui au développement durable du tissu économique de la région pour assurer la création d’environ 40.000 emplois.

Son périmètre couvre une superficie de 4.483 hectares dont 3.205 ha inclus dans le périmètre d`urbanisation et d`aménagement de la ville, et 1.161 ha inclus dans le périmètre d`extension future, sachant que les fonctions de base de la ville nouvelle seront les activités énergétiques, universitaires, culturelles, sportives et de loisirs.

