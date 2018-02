Montage automobile: 6 concessionnaires de véhicules touristiques agréés

Six concessionnaire de véhicules touristiques figurent dans la liste modifiée et complétée des concessionnaires autorisés à construire des usines d'assemblages de véhicules en Algérie, rapporte ce mardi 06 février 2018 le quotidien El Khabar. Un nombre pouvant augmenter à huit une fois l'étude de deux dossiers complétée.

El Khabar a rajouté que que les six concessionnaires autorisés à assembler de véhicules touristiques sont SOVAC, (Volkswagen, Seat et Skoda), Tahkout (Hyundai), Renault (Renault et Dacia), outre Peugeot et Nissan.