L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Couverts de la tête aux pieds

C'est tout en confidence et refuge que l'on aborde cette saison. On se couvre et se découvre. Il n'y a plus que le bout de notre nez qui se laisse entrevoir. Coton mélangé, cachemire, laine vierge, un mur d'intense douceur prive ce brin d'air si glacé d'atteindre notre bien-être ! On dégaine la panoplie, les vêtements s'entreposent tel un bouclier, mais attention on garde le look et l'attitude ! MSR, Monshowrom distille pour vous la combinaison protectrice, stylée et câline pour braver le froid et les éventuelles grisailles hivernales.

Ordonnance du Docteur Fashion

... Le froid s'est installé et n'est pas prêt de s'en aller. Ca tombe bien, on s'équipe et on reste à la maison. Cela porte même un nom, le « Nesting », cet esprit si agréable de transformer son chez-soi en nid douillet. Se prélasser sans remords dans ce pull long gris en laine mélangée de chez Vero Moda, le gilet en tricot rouge à motifs en relief Intropia donne de la couleur à votre intérieur ; il ne manque plus que cette jolie tasse de thé chaud stimulante beldi terracotta marron de chez Chabi Chic pour que vos quatre murs vous enveloppent de tous ses charmes.

Le temps d'une sortie

Avec une superposition de matières, de couleurs et de formes, le vestiaire d'hiver permet de la fantaisie et de style. Fini le cocooning, à présent, il est temps de sortir ! Sachez mixer et matcher pour un maximum de confort et de chaleur. Pour prolonger ce sentiment de bien-être et d'intimité « Made in home », ce pull en laine marine asymétrique à large col roulé Caterina de chez Loreak vous enveloppe un peu plus à chaque pas. Karl Lagerfeld quant à lui ronronne de délicatesse avec ce cache oreilles fausse fourrure motif chat Holiday et vos si précieuses mains sont un clin d'?il à l'élégance, avec ces gants noirs en cuir ornés de billes argentées de chez Amenapih by Hipanema.

Sur la route de l'école

Elle ne rêve que de carrosse et de princesse, lui se verrait bien prendre le chemin de l'école en combinaison de super héros ... « Bonnets et gants pour tout le monde » ont-ils entendus ce matin à la maison ! L'imagination débordante des enfants peut se raviser, retour à une glaciale réalité. Sur le lit et délicatement préparés, ce collant marine à taille élastiquée rouge de chez Sonia Rykiel, un peu plus loin ce Gilet texturé à capuche bordeaux/noir/écru de chez Play Up, bien au chaud, la journée peut se dessine ...

Retrouvez ces looks et bien plus sur le site de MonShowRoom

Cet édito vous est proposé en partenariat avec www.monshowroom.com.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.