Un dictionnaire de la langue des signes algérienne pour les handicapés auditifs

Un dictionnaire de la langue des signes algérienne destiné aux handicapés auditifs, comprenant 1.560 mots les plus usités en arabe, français et langue des signes, vient d'être publié par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Cet ouvrage qui comprend 29 thèmes de la vie quotidienne avec illustrations, sert de moyen de communication pour les handicapés auditifs entre eux et avec le reste de la population. Il permet aussi de développer les capacités des handicapés auditifs, de satisfaire leurs besoins et de faciliter leur participation dans les différentes activités.

Avec l'édition de ce dictionnaire, le secteur de la Solidarité nationale met à la disposition de cette frange de la société, pour la première fois depuis indépendance du pays, la première édition du dictionnaire de la langue des signes qui reste un "outil efficace pour la communication avec les personnes sourdes et pour la promotion de leur insertion dans les différentes activités", est-il mentionné dans la préface de la publication.

La réalisation de ce dictionnaire a nécessité la mise en place d'une commission nationale chargée de la collecte des signes du dictionnaire et la langue des signes algérienne (LSA) qui a planché sur le projet depuis 2008.

Cette commission est composée d'experts et de spécialistes en la matière, notamment des éducateurs, des cadres du ministère de la Solidarité nationale, des professeurs et enseignants dans des écoles pour handicapés, des interprètes et des psychologues.

En annexe, le dictionnaire explique les principes de la dactylologie qui se fait avec la main face à un interlocuteur, et publie aussi les adresses et coordonnées de l'ensemble des écoles pour enfants handicapés auditifs au niveau national.

Dans sa préface, il est relevé que la Constitution stipule dans son article 72, l'obligation de l'Etat à favoriser les personnes handicapées à jouir de leurs droits et leur intégration dans la société, soulignant en outre les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue d'éliminer toutes formes de discrimination à l'égard de la personne handicapée et de prendre en charge l'ensemble de ses besoins.

