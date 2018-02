Irlande: Ce Tunisien est candidat au prix de l'acte héroïque de l'année pour avoir secouru un bébé

Le tunisien Tarik Rejeb est candidat au prix de l'acte héroïque de l'année en Irlande pour avoir secouru un bébé de sept semaines qui s'est arrêté de respirer subitement, a rapporté le journal irlandais Independent.

Les parents du petit, Jason et Assumpta, avaient paniqué lorsqu'ils voyaient que leur enfant appelé Hugh ne respirait plus. "Mon partenaire Jason a pris notre bébé sur le siège auto, son visage était bleu, il ne respirait pas et il était totalement sans vie", se souvient la mère du bébé.

Listen to this incredible story how Tariq saved the life of a seven-week-old baby by giving him CPR after baby Hugh stopped breathing. https://t.co/0RFiOXWRdJ — People of the Year (@peopleawards) 2 février 2018

Et de poursuivre: "Jason appelait l'ambulance alors j'ai pris Hugh dans mes bras. J'ai crié à l'aide, j'ai commencé à crier 'mon bébé'. J'ai vu un homme de l'autre côté de la rue et il est venu tout droit et m'a pris Hugh. Il s'accroupit, le prit sur ses genoux et commença à respirer dans la bouche de Hugh et à faire des compressions thoraciques".

Cet homme est Tarik Rejeb. Son geste était efficace puisque l'enfant a repris ses forces. "J'ai vu la couleur revenir à mon fils et il a commencé à pleurer", raconte la maman.

Ce n'est pas par hasard que le geste de Tarik a été efficace. Il a suivi, peu de temps avant cet incident, des cours de secourisme.

Tarik est en lice pour remporter le prix de l'acte héroïque de l'année, qui depuis 43 ans, récompense les personnes qui ont fait des choses extraordinaires en Irlande.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.