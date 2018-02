Cette vidéo britannique contre le cyber-harcèlement fait froid dans le dos

SANTÉ - L'association britannique PAPYRUS - Prevention of the Young Suicide ("prévention du suicide des jeunes") a diffusé une campagne publicitaire choc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, pour dénoncer le cyber-harcèlement dont peuvent être victimes les 11-18 ans.

Le HuffPost britannique relate qu'à travers cette vidéo, intitulée "#BedtimeStories" ("#Contes pour enfants"), PAPYRUS veut faire prendre conscience du fait que les plus jeunes peuvent lire de violents commentaires à leur encontre, et ne sont pas en mesure d'en parler à des adultes.

En outre, l'association met également en scène des enfants qui confient: "J'aurais voulu ne pas être là, tout le monde dit des choses horribles sur ma photo Facebook", ou encore: "Sur les réseaux sociaux, les gens me disent la vérité sur ce qu'ils pensent de moi et ils veulent que je meurs".

Un porte-parole de l'association révèle ainsi que les parents ne sont pas toujours conscients du fait que leurs enfants puissent lire ce genre de commentaires, ni qu'ils puissent être harcelés sur les réseaux sociaux. Le président de PAPYRUS a, quant à lui, détaillé au HuffPost UK:

"Les réseaux sociaux peuvent avoir une influence très positive sur la vie des utilisateurs, mais il est temps de rappeler aux parents les aspects les plus sinistres de certaines activités virtuelles de nos enfants et, malheureusement, ce qu'ils se disent entre eux sur Internet. Les enfants et jeunes adolescents nous disent quotidiennement qu'ils ont l'impression que le cyber-harcèlement ne s'arrêtera jamais, et qu'ils préféreraient être morts. Pour résumer, le cyber-harcèlement peut tuer".