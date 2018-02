Close-up shot of young couple sitting at cafe table and exchanging small presents on Valentines Day | mediaphotos via Getty Images

COUPLE- Vous n'avez toujours pas trouvé LE cadeau qui fera plaisir à votre amoureux ou amoureuse? Ne vous en faites pas. Pour la fête de l'amour, le HuffPost Tunisie a pensé à vous et a repéré les bonnes adresses pour des cadeaux sympas, personnalisés, originaux... Que vouloir de plus? Ah oui, et très mignons!

Un sweatshirt pour votre sweetheart

LÕKA, à suivre sur Instagram, est une marque folle, comme son nom l'indique, qui propose des accessoires (sacs, chokers, etc.) et, plus récemment, des pulls personnalisés. Du fait-main, de la sérigraphie, et un style qui voyage entre le chic, l'ultra-stylé et le tout mignon, à partir de 60dt.

Wine🍷3la khir #sweatshirt personnalisé by lõka A post shared by benslimenmalek (@loka_by_malek) on Dec 30, 2017 at 9:44am PST

Les yeux, aux différentes expressions, sont l'emblème de la marque. Derrière ce thème ultra-fou, se cache une jeune créatrice tunisienne, diplômée d'ESMOD, Malek Ben Slimen.

"Je trouve que les yeux sont le miroir de l'âme. On ne peut pas s'en cacher, ils s'expriment à notre insu. C'est cela qui m'a poussé, un peu sans que je ne le choisisse vraiment, à en faire un indispensable dans mes créations. Le regard est toujours attirant!", raconte-t-elle au HuffPost Tunisie.

Glitter girls ;) #spacygirls#glittergirls#glitterclutch#funny#happy#girlsnightout#loka ♥♥♥♥♥♥ A post shared by benslimenmalek (@loka_by_malek) on Jul 23, 2017 at 3:12pm PDT

Mais une autre signature de LÕKA, c'est aussi les jolis petits animaux, "Un des premiers sacs que j'ai créé avait la forme d'un lapinou . C'était en hommage à 'Jnaynya', ma lapine qui nous a quitté malheureusement", se rappelle-t-elle.

The sweet eyes 🙈 #fauxfurbags#leatherbags#funnybag#cutedesigns#cute#sweeteyes#yellowleather#fauxfur#fashion#fashiondesigner#MadeinTunisia#newcollection#Loka <3 A post shared by benslimenmalek (@loka_by_malek) on Jan 29, 2017 at 6:03am PST

Pour la Saint-Valentin, mais pas que, vous pouvez composer vos propres sweatshirts. Pour elle et pour lui. Choisissez l'expression des yeux selon votre humeur, choisissez les couleurs, et les messages que vous voulez. Ou alors laissez-la faire... Pour les sacs, vous pouvez aussi choisir les matières. Strass, paillettes, Swarovski et autres décorations sont aussi au rendez-vous.

La Saint-Valentin en toute beauté

Si on veut lui faire plaisir, c'est aussi avec des produits de soin et de beauté, de marques tunisiennes, mais surtout bio ou naturels. Pour hommes ou pour femmes, il y en a pour tous les besoins, et on peut soit choisir des coffrets tout prêts que certaines marques proposent, ou alors composer toute une panoplie à son goût. Voici des exemples de coffrets sélectionnés par le HuffPost Tunisie (Les trois marques se trouvent au Mall 1, au Lac 2).

Coffret pour femmes- Maison de Senteurs LILA TALEB-BENDIAB

Coffret pour hommes- Maison de Senteurs LILA TALEB-BENDIAB

Produits naturels de Ecovillage LILA TALEB-BENDIAB

Coffret Amarante LILA TALEB-BENDIAB

Mais ce n'est pas tout. La liste des marques tunisiennes est longue. Et elles proposent un choix énorme de produits de beauté et soin naturels ou bio.

Retrouvez sur cet article du HuffPost Tunisie le guide beauté en toute qualité et 100% tunisien, vous trouverez sûrement votre bonheur!

Raconter son histoire d'amour en photos

Picstore propose tout un choix de produits à partir de vos photos, pour immortaliser vos plus beaux souvenirs ensemble.

Album, polarframe, calendrier(22-24dt), love box... Il suffit d'aller sur le site, de choisir un modèle, d'envoyer ses photos (à partir d'un réseau social ou depuis l'ordinateur, et Hop! le tour est joué. Vous recevrez ensuite chez vous le produit tout prêt (ou chez votre dulciné(e)). Vous pouvez sinon aller le chercher directement chez Picstore à la Marsa Plage.

box-calendar picstore.tn

instabox picstore.tn

photomaton picstore.tn

pika-book picstore.tn

polaframe picstore.tn

Le puzzle de l'amour

Puzzle Personnalisé Tunisie propose un tas de produits personnalisés en bois, porte-clés, porte-carte, bijoux et d'autres gadgets. Mais surtout, des puzzles personnalisés, avec... tenez-vous bien... Et ouii, vos photos!

