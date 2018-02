COURSE À PIED - Choisir la parfaite chaussure de course est pratiquement un art. Entre la forme de la voûte plantaire, la distance parcourue chaque semaine, et le terrain, énormément de facteurs doivent être pris en considération. Et cela est aussi vrai pour quelqu'un qui prépare son premier 10km que celui ou celle qui s'entraîne pour le Schneider Electric Marathon de Paris.

Mais avant de prendre une décision éclairée sur une nouvelle paire de running, vous devez savoir ce que vous cherchez. Le jargon des sites internet, des magazines et des vendeurs peut faire peur, surtout si êtes un joggeur débutant.

Jetez un oeil à l'infographie ci-dessous, votre nouveau dictionnaire de la chaussure. Et bon shopping!



Infographie par Noelle Campbell pour le Huffington Post.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.