Le Salon de l'étudiant "Khotwa" se tiendra dans plusieurs villes d'Algérie

Le salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives "KHOTWA" revient pour une 4e édition. Il se tiendra à des dates différentes dans les villes de Constantine, Alger, Oran, Tlemcen et Béchar.

Organisé pour la première fois en 2015, l’objectif de cette manifestation est de créer dans plusieurs villes un espace d’information et de découvert sur les choix d’études, les formations, et les opportunités qui peuvent s’offrir aux étudiants avec un éclairage pertinent afin de les orienter efficacement dans leurs plans de carrière et leurs projets futurs, peut-on lire sur le site.

L'édition 2018 du salon "Khotwa" débutera le 15 février à Constantine, ensuite le 17 et 18 à Alger, et le 20 et 21 à Oran. En avril le salon se posera du 21 et 22 à Tlemcen et le 24 à Béchar.

Le salon regroupe chaque année les différents établissements scolaires et privés nationaux et internationaux. Cette année le salon proposera des ateliers, des conférences et des minis formations.

Le salon "Khotwa" permettra également la rencontre entre Les acteurs nationaux et internationaux de l’enseignement supérieur et professionnel et de la formation, les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et les dénicheurs de talents et recruteurs. Ils seront à l’accueil des étudiants, jeunes diplômés, demandeurs d’emplois et jeunes cadres.

